UNIEK: een kijkje in Bugatti’s desginstudio

Waar normaliter fotograferen verboden is, mocht Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen als enige buitenstaander wereldwijd binnen de designstudio filmen. Zo kan hij nu exclusief meerdere studiemodellen met jullie delen. Maak kennis met de Atlantic, de Rembrandt en de Veyron Barchetta. Drie modellen die de designafdeling ontwierp, maar waar stuk voor stuk dikke vette strepen door heen gingen. Waarom? Dat legt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen je uit in aflevering 170 van Sjoerds Weetjes.

Chiron

Hij vertelt je het verhaal achter de drie studiemodellen en maakt wereldkundig waarom de Chiron niet gepland stond en waarom het weinig had gescheeld of de hypercar was er nooit geweest. Dit en meer nooit eerder vertaalde verhalen hoor en zie je in Sjoerds Weetjes 170. Een unieke video.

Elke week belicht Sjoerd het bijzondere verhaal achter een auto, zoals de ontstaansgeschiedenis van de Jaguar XJ220, de krankzinnige vulopening voor de ruitensproeiervloeistof van de Alfa 4C, de geheimen van autocamouflage en de keuze van een knipperende dakvin op een Mini Clubman. Sjoerd praat met ontwerpers en topfunctionarissen van autoconcern en duikt in alle details. Zijn passie deelt hij graag met jou via de Autovisie-serie Sjoerds Weetjes.