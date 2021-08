Naar deze olympische zomersporten kijken onze lezers ’t liefst

Wat hebben we veel sportliefhebbers onder onze lezers! Een aantal zelfs behoorlijk fanatiek, zoals Errol Cordie die vanwege het tijdsverschil met Tokio vroeg in de ochtend opstaat om onder meer naar atletiek te kijken.

Ook Steven van der Bles vindt het fijn om de dag zo te beginnen. „Heerlijk: ’s morgens wakker worden, meteen de laptop aanzetten en naar de Spelen kijken. Mooi om al die sporten te zien waar de topsporters zo hard voor hebben getraind.”

Linda Brouwer kijkt graag naar de paardensport, maar moet daarvoor naar buitenlandse zenders uitwijken. „Helaas wordt de sport genegeerd op de Nederlandse tv.”

Voor Peter van Loo is alleen atletiek het kijken waard. Het niveau bij de andere sporten is wat hem betreft „om te janken”. „Neem nou die wielrenners. Wat een aanfluiting.” Ernst Lagerweij sluit zich daarbij aan: „Ik kijk niet meer. Zo slecht heb ik het nog nooit meegemaakt!”

Alle sporten waaraan Nederlandse olympiërs meedoen, trekken op tv de aandacht van Henk Vocht. „Soms is het jammer dat de uitslagen al bekend zijn, want dan is de spanning er al vanaf. Toch blijft het genieten.”

Zeilen

Naar alle sporten kijk ik met plezier, maar mijn favoriet is zeilen dat prachtig in beeld wordt gebracht. Ik heb zelf mijn hele leven wedstrijden gezeild, dus ik geniet echt van die sport.

Steven van der Bles

Ondergewaardeerd

Handboogschieten is naar mijn mening in Nederland een ondergewaardeerde sport, terwijl de Nederlandse sporters internationaal hoog aanzien genieten.

Harry van de Vondervoort

Hitte

Als damesvoetbaltrainer kijk ik graag naar het damesvoetbal. Maar ook van andere sporten met Nederlanders die tot het gaatje gaan, kan ik genieten. Knap dat ze kunnen presteren met die hitte en luchtvochtigheid.

Leo Verkerk

Spanning

Graag kijk ik naar die sporten die niet vaak te zien zijn zoals wildwatervaren en handboogschieten. Maar ik ben vooral geïnteresseerd geraakt in 3x3 basketbal. Veel tempo en spanning. Ik denk dat deze ’nieuwe’ sport weleens heel populair kan worden bij een breed publiek.

Marien van der Geijs

Ster

Voor de Olympische Spelen sta ik vroeg op. Rond vier uur in de ochtend zet ik de tv aan, heerlijk! Ik kijk voornamelijk naar sporters uit Nederland. Atletiek en vrouwenvoetbal vind ik leuk. Lieke Martens is voor mij een grote ster. Ook Mathieu van der Poel mag ik graag zien.

Errol Cordie