An offer you can't refuse: je kunt logeren in het huis van The Godfather

Door redactie lifestyle

Ⓒ Airbnb/ Marc McAndrews

Fans van de The Godfather opgelet: het huis waar de gangsterfilm uit 1972 is opgenomen, opent volgende maand de deuren voor maximaal vijf gasten die er dertig (!) nachten mogen verblijven.