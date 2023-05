Vijf redenen om op de fiets naar het werk te gaan

Op de fiets naar het werk gaan wordt steeds populairder. Vorig jaar is het aantal fietsritjes tussen huis en werk met 17% toegenomen. Toch stappen nog veel mensen de auto in als zij naar het werk gaan, zelfs voor korte afstanden. De helft van alle autoritten is namelijk korter dan 7,5 kilometer en een derde is korter dan 5 kilometer.

Wil jij voortaan ook (wat vaker) op de fiets naar het werk maar ben je stiekem liever lui dan moe? Mogelijk trekken onderstaande redenen, op een rij gezet door Gazelle, je wat makkelijker over de streep.

1. Het is een gratis workout

Fietsen is een geweldige manier om meer in beweging te zijn en je conditie te verbeteren. De sportievelingen die naar het werk fietsen, zijn er in ieder geval van verzekerd dat ze een groot deel van hun dagelijkse portie cardio hebben gehad.

2. Fietsen is goedkoop

Naar het werk fietsen is een goede manier om geld te besparen. Een fiets kost ook geld, maar dit is een eenmalige investering en je hebt tegenwoordig (elektrische) fietsen binnen elke prijsklasse.

3. Goed en gezond voor het koppie

De fiets naar het werk pakken kan daarnaast je mentale gezondheid verbeteren. Met een rondje fietsen maak je endorfine en serotonine aan, wat stress vermindert – zeg maar dag slecht humeur! Ook kan het je helpen het hoofd leeg te maken. Ook wel lekker: even geen afleiding van die mobiele telefoon of andere schermen.

4. Je kan er brandstofkosten mee besparen

We beweren niet dat je de wereld kunt redden door de fiets naar het werk te pakken, maar het is wel een feit dat je er vergeleken met andere vervoersmiddelen CO2-uitstoot mee bespaart. Zo stoot een elektrische fiets maar 3% van de CO2-uitstoot van een gemiddelde auto uit.

5. Fietsen geeft je vrijheid

Je stalen ros staat altijd trouw voor de deur en vertrekt pas op het moment dat jij in de pedalen klimt. Rennen voor de bus? Aansluiten in de file? Het is niet langer aan de orde. Door de fiets te pakken bepaal jij wanneer je van huis vertrekt en hoe laat je weer thuiskomt.