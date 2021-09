Wegdromen: 8 x ’s werelds indrukwekkende kerken

Een IJslandse droom

We starten de lijst in Reykjavik, met een zeer interessant gebouw: de Hallgrímskirkja. Deze imposante kerk is ontworpen door architect Guðjón Samúelsson in expressionistische en neogotische bouwstijlen. De Hallgrímskirkja is vernoemd naar de geestelijke Hallgrímur Pétursson, die bekend stond als de grootste hymneschrijver van IJsland.

Met haar 74,5 meter is de Hallgrímskirkja het grootste kerkgebouw in IJsland, en dat levert behoorlijk indrukwekkende plaatjes op. Zeker in combinatie met de prachtige IJslandse omgeving!

Bekijk ook: 6 x adembenemende kliffen in Europa

Bedevaartsoord in Vaticaanstad

Aan het Sint-Pietersplein in de Vaticaanstad kun je de indrukwekkende Sint-Pietersbasiliek bewonderen. Wees gewaarschuwd: je zult er zeker niet de enige zijn, het is een ware toeristentrekker.

De kerk is gewijd aan Petrus, van wie wordt gezegd dat hij op deze plaats is gekruisigd en begraven. Dat maakt de Sint-Pietersbasiliek een voornaam bedevaartsoord voor katholieken en hij wordt dan ook beschreven als de belangrijkste kerk van het Christendom.

Maar ook zonder religieuze boventoon is de Sint-Pietersbasiliek indrukwekkend, met een hoogte van 137 meter en stijl van de barok- en renaissancearchitectuur.

Eeuwenlange bouw in Keulen

De Dom van Keulen is een gotische kathedraal in het centrum van Keulen, waar vele eeuwen aan is gewerkt. Met de herkenbare kruiskerk vorm, hoge torens van wel 157 meter en indrukwekkende inrichting (glas-in-loodramen die dateren uit de 14e eeuw) is de het het meest herkenbare bouwwerk van de stad Keulen.

De bouw is begonnen in 1248, maar werd in de 15e eeuw stilgelegd. Pas in 1824 is de bouw hervat, waarna de Dom van Keulen in 1880 uiteindelijk als ‘af’ kon worden beschouwd. En het eindresultaat van deze imposante kathedraal mag er dan ook zijn.

Sprookjesverhaal in Florence

Alsof de foto uit een sprookjesboek komt! Santa Maria del Fiore (of kortweg ‘Duomo’) is een rooms-katholieke basiliek midden in het centrum van Florence.

Deze prachtige kathedraal is ontworpen in meerdere bouwstijlen, waaronder gotiek, neogotiek en Romaanse architectuur. De opvallende roodbruine koepel maakt de Duomo makkelijk herkenbaar (voor zover je ‘m kon missen) en is het symbool van Florence.

Blauwe moskee in Istanboel

De Sultan Ahmetmoskee staat in Istanboel en is sinds 1616 in gebruik. Het gebouw is beter bekend als de Blauwe Moskee, vanwege de opvallende blauwe tegels die je binnen in de moskee kunt zien. Hierdoor staat de hele binnenkant in een prachtige blauwe gloed. En dat zou je misschien op het eerste gezicht niet zeggen, want van de buitenkant is de Sultan Ahmetmoskee ‘gewoon’ grijs.

Trots van Brabant

Je hoeft niet ver weg voor mooie kerken! De Sint-Janskathedraal is een trotse Brabants gotische kerk die zich bevindt in het centrum van ’s-Hertogenbosch.

Deze prachtige basiliek is bijna 500 jaar oud en zowel van binnen als buiten indrukwekkend om te zien. Ook heeft de Sint-Janskathedraal een zeer verdiende plaats in de top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij wordt beschouwd als een duidelijk hoogtepunt in de Nederlandse kerkelijke architectuur.

De grootste kerk van Venetië

De basiliek van San Marco staat bekend als de grootste kerk van Venetië. Er zijn verschillende bouwstijlen aan te pas gekomen zoals de Byzantijnse architectuur en Venetian Gothic Architecture.

Vanbinnen is het interieur prachtig versierd met mozaïeken en marmer en de vijf koepels die je van verreweg al kunt zien zijn bekleed met torentjes, bogen en beelden van diverse heiligen en engelen. Je bent dus echt wel even bezig voordat je al het moois in en rondom de basiliek hebt gezien.

Staafkerk uit de Middeleeuwen

Dit interessante kerkje is de bekendste (van de in totaal 28 verschillende) staafkerk in Noorwegen en wordt staande gehouden door zestien staven. De twee ingangen van de De staafkerk van Borgund zijn prachtig versierd met houtsnijwerk.

De kerk bestaat echt volledig uit hout en heeft haar originele middeleeuwse karakter door de jaren heen duidelijk vast weten te houden. Sinds de bouw in 1182 is er namelijk bijna niks meer aan veranderd. Een authentieke aanrader!