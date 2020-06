Restauranttip: De Klub, een groene oase in grijze wijk

De Klub, vernoemd naar het kleine houten clubhuis van jeu de boulesvereniging Treize Points in het Julianapark, zit aan de achterkant van een gebouw vol start-ups.

Creatief

Een broeinest voor creatievelingen op een plek die vroeger als achterstandswijk te boek stond.

Ooit woonden in deze buurt Mohamed Ihattaren en Geert Wilders. De een leerde op de Adenauerlaan voetballen, de ander maakte vanuit de Vasco da Gamalaan de sprong naar de landelijke politiek.

Op de Kebab2Go na stelde Kanaleneiland culinair weinig voor, maar daar is sinds de opening van De Klub verandering ingekomen. Vanuit heel Utrecht en ver daarbuiten komen culi’s op Jasper Kaans groentekeuken af.

Na een stage in het Amsterdamse sterrenrestaurant Vermeer raakte de jonge chef verslingerd aan groente. Een stukje vis of vlees kan natuurlijk ook, maar de klemtoon ligt duidelijk op vegetarische gerechten.

Basic interieur met een lange betegelde open keuken zorgen voor een hippe uitstraling. Dat geldt ook voor het jonge personeel. De Klub straalt een en al laagdrempeligheid uit.

Op het terras verbouwen ze hun eigen kruiden en groenten. Een groene oase in een grijze wijk.

Signaal

Gastvrouw en mede-eigenaar Lisa Meijntjes zoekt nog naar een goede plek voor de ’plasketting’. Als een gast naar de wc moet, kun je aan dit signaal zien of die al bezet is. Met dit gebruik uit de kleuterschool moet opstopping op de toiletten worden voorkomen.

De zaak is gelukkig ruim behuisd. Binnen passen dertig gasten op anderhalve meter. Daarmee wordt voldaan aan het horecaprotocol. Om het aantal couverts uit te breiden, wordt gedacht aan twee shifts, hoewel de eigenaren daar geen voorstander van zijn.

„Als gasten rond zessen binnenkomen en het gezellig hebben, vinden we het eigenlijk ongepast om twee uur later te zeggen dat ze moeten plaatsmaken voor nieuwe gasten. Misschien dat we het om bedrijfsmatige redenen toch moeten doen, maar dan moeten we dat wel goed communiceren zodat de gast daar begrip voor heeft”, stelt Meijntjes.

Afhalen en bezorgen blijft De Klub ook na volgende week nog even doen, waarbij Kaans goedgevulde vissoep met brioche en rouille inmiddels een van de hardlopers is. Elke extra bijdrage aan de omzet is immers welkom.

Private dining

Bij mooi weer kan er gelukkig ook buiten op het terras worden geserveerd. In de grote bakken van de moestuin schieten jonge scheuten momenteel uit de grond. Vanuit de aarde direct op je bord. Hoe vers wil je het hebben?

In de groentekas daarnaast zijn bovendien extra voorzieningen getroffen voor private dining. Iets voor Ihattaren en Wilders?

Menukaart (vanaf 1 juni)

Van €35 voor 3 gangen tot €50,50 voor 5 gangen. Afhaalmenu van 3 gangen voor €19,50 (vega) of met vis of vlees voor €22,50.

