Recept van de dag: wortelgoulash

Onder het mom van 'waar zit wat?' benen slagers de voorvoet van het rund uit. Topchefs Alain Alders, Andrès Delpeut, Gerrit Greveling en Jan Klein gaan aan de slag met de stoofvleesklassiekers en de stoofvleeskroket. En ik ga er een Iers verhaal vertellen, over twee machtige mythische koeien. Nu mag ik een paar van jullie erbij uitnodigen maar dat doe ik alleen in ruil voor een prachtig stoofvleesrecept. Stuur snel op, deze week nog. f.wilbrink@telegraaf.nl Vergeet niet naam, adres en telefoonnummer.

Nodig voor 4 personen:

•2 grote uien

•750 gr wortelen

•750 g vastkokende aardappelen

•3 eetl olie

•125 g spekblokjes

•zoete Paprika

•zout, peper

•gedroogde oregano

•1 theel kummel

•1 l groentebouillon

•200 g zure room

Bereiden:

Schil de uien, halveer en snijd ze in reepjes. Schil wortelen en aardappelen, was en snijd ze in stukjes. Verhit olie in een grote pan. Bak er spek knapperig in. Bak de uien kort. Voeg wortelen, aardappelen en paprikapoeder toe en bak kort. Breng op smaak met zout en peper. Voeg bouillon, kummel en oregano toe. Breng aan de kook. Kook met deksel er op, een kwartiertje. Breng de aardappel- en wortelgoulash op smaak met zout en peper. Serveer met een klodder zure room op.