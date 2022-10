Tips voor een hip interieur met een klein budget

Kunst

Met kunst geef je een ruimte in een handomdraai een geheel eigen sfeer. Helaas hangt daar vaak ook een prijskaartje aan. Is je budget beperkt, dan kun je ook zelf de handen uit de mouwen steken. Zoek bijvoorbeeld online naar mooie teksten of afbeeldingen en print deze uit. Met een lijst van een (budget)woonwinkel of de kringloop eromheen, maak je daar vervolgens een mooie eyecatcher van voor aan de muur. Kies voor meerdere kleine schilderijtjes die je in groepjes ophangt. Een grote lijst heeft het voordeel dat-ie een groot deel van de wand bedekt. Daarnaast kun je de rand van je lijst een accentkleur geven zodat de kunst extra opvalt.

Less is more

Het is niet nodig om je huis vol te zetten met meubels of accessoires. Dat scheelt je geld en bovendien staat het opgeruimder en geeft het een luxe uitstraling. Investeer in een paar juweeltjes. Kies bijvoorbeeld één favoriet meubelstuk en gebruik dat als focuspunt, zoals een bank. Dit is een echte eyecatcher die de aandacht zal vragen. Zo hoef je ook minder in accessoires te investeren.

Mix ‘n match

Focus je niet te veel op één woonstijl. De valkuil is dan dat je leuke items wegdoet omdat ze niet perfect in het plaatje passen, terwijl het juíst leuk is om stijlen te mixen. Zo kun je landelijk en modern bijvoorbeeld prima combineren.

Om het subtiel te houden, kun je stijlen ook matchen in details. Houd je van industrieel? Koop dan een metalen prullenbak of een lamp van zwart metaal, wat je weer laat terug laat komen in de stalen poten van een stoel.

Groene twist

Planten geven energie en zijn dus altijd een goede toevoeging voor het interieur. En net als bij kunst, bereik je met een paar exemplaren al een groots effect. Scoor een wat leuke potten bij de kringloop (stylingtip: schilder ze in je favoriete kleur(en) en kijk of je stekjes kunt krijgen van vrienden of via deelgroepen op sociale media. Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van je planten is het handig om enige kennis op te doen over groen in huis. Denk aan de voeding, verzorging en de hoeveelheid licht. Online vind je oneindig veel tips. Houd je van bloemen, denk dan eens aan droogbloemen. Dat is één keer een investering, maar daar heb je vervolgens oneindig lang plezier van.

Kussens

Kussens zijn de ideale manier om je interieur kostenbewust te pimpen. Ze geven een ontspannen en warme sfeer aan je woonstijl. Je kunt verschillende kleuren en patronen met elkaar combineren. Nieuwe kussens kunnen prijzig zijn, vervang daarom simpelweg de kussenhoes van kussens die je nog hebt liggen of neem een kijkje in een tweedehandswinkel.