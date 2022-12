Dagrecept: Aubergineschotel met parmezaan

Nodig voor 4-6 personen:

- 3 aubergines (horizontaal in plakken van 1 cm)

- 2-3 tl zeezout

- 1 dl olijfolie

- 50 g parmezaan (geraspt)

- bosje basilicum (blaadjes)

Voor de tomatensaus:

- 60 ml olijfolie

- 1 rode ui (gesnipperd)

- 1 el bladpeterselie (fijngehakt)

- 1 el basilicum (fijngehakt)

- 3 x 400 g tomatenblokjes uit blik

- zout, versgemalen peper

Bereiding

Leg de aubergineschijven in een schaal op een bakplaat en bestrooi met zout, laat 1-2 uur rusten. Het zout trekt het vocht eruit. Dep droog met keukenpapier. Bereid de tomatensaus. Verhit de olie in een hapjespan en fruit de ui tot hij zacht en lichtbruin is. Voeg de kruiden toe en roerbak 1 minuut. Voeg de tomatenblokjes en wat zout en peper naar smaak toe, dek de pan 1 uur op laag vuur stoven, onder af en toe roeren. Verwarm de oven voor op 220 graden. Bestrijk de aubergineplakken royaal met olie en schik ze in een enkele laag op een bakplaat (of twee). Bak de aubergine 10 minuten onder in de oven, keer ze om en bak ze nog 5-10 minuten tot ze goudbruin zijn. Zet de oven op 180 graden. Schik de aubergineplakken in de ovenschaal en schep er wat tomatensaus op. Bestrooi met parmezaan en basilicum. Herhaal de lagen en zet de schaal nog 30 minuten in de oven.