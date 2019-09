Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

De tijd dat we vochten om de afstandsbediening is bijna iets van vroeger. Uit de jaren dat we nog samen tv keken. Mocht ik nu een nostalgisch moment hebben dan moet ik eerst het halve huis doorzoeken naar dat ding. Niet zelden tillen huisgenoten geërgerd een bil van de bank terwijl ze een YouTube video op hun telefoon kijken of ’netflixen’ op hun laptop.