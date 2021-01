Recept van de dag: Even een croque tussendoor

Het is maandag en dat is vegetariërs dag, dus heb ik de plak ham er uit gelaten. Maar ga gerust je gang en doe de plak ham weer terug. Je begint met de oven flink hoog te zetten. 200° C. Dan smelt je wat boter en daar doe je de bloem bij.

Even goed blijven roeren, de bloem moet wit blijven. Beetje melk erbij. Sausje zachtjes laten koken. Zout en peper er door. Leg het brood op een bord dat de oven in mag. Dan bedekken met kaas (eventueel ham) dan weer kaas en een snee brood er op. Lepel de bechamelsaus er over en bestrooi nog eens riant met geraspte kaas. Kwartier in de oven. Smikkelen!

Nodig voor 1 tosti:

• 2 sneden wit casinobrood

• paar plakken kaas

• 25 gram roomboter

• 25 gram bloem

• 300 ml melk

• geraspte kaas

• zout en peper