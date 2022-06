Dagrecept: Groene asperges uit de wok

Dit wokrecept van Andy Baraghani uit zijn boek De chef die je wilt zijn is echt een feestje. Snijd eerst de bosui in heel schuine stukken en houd het wit en het groen apart. Snijd het houtige uiteinde van de asperges eraf en de rest in heel schuine stukken van 5 cm. Zet een wok of grote koekenpan 5 minuten op middelhoog vuur en maak hem gloeiend heet. Schenk de olie in de pan en wacht tot je de olie ziet roken.

Doe de asperges, het wit van de bosui en de gember in de wok. Breng op smaak met zout en bak de groenten al roerend tot de asperges iets bruin langs de randjes worden - dit duurt zo’n 2 tot 3 minuten. Voeg de boter, sojasaus en het water toe en roerbak tot de boter is gesmolten en de asperges met een dun laagje saus zijn bedekt; dit duurt maar een paar tellen.

Draai het vuur uit en geef minstens vijf keer een slinger aan de pepermolen. Schep alles nog een laatste keer om. Schep de groenten op een bord en garneer met het groen van de bosui.

Nodig voor 4 personen:

- 50 g bosui

- 700 g dikke groene

asperge

- 1 el neutrale olie

- 5 cm verse gember

(geschild en fijngehakt)

- grof zeezout

- 1 el ongezouten boter

(in stukjes)

- 1 el sojasaus

- 1 el water

- versgemalen peper