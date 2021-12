Zo sport je ’t meest effectief (en zonder schuldgevoel) onder werktijd

Natuurlijk, naar de sportschool gaan voor de werkdag begint is nog altijd mogelijk, maar genoeg mensen die in de ochtend huishoudelijke klussen te doen hebben, of gewoon trage starters zijn en dus zijn aangewezen op de werkdag om in de benen te komen. Nodig, want beweging is niet alleen gezond voor het lichaam, maar ook voor de geest, weten we na ruim twee jaar thuiswerken inmiddels. Toch vergt het een verandering van planning en mindset. Voor werkgevers én werknemers. „Ga in gesprek met je werkgever”, adviseert sport-expert Arie Boomsma als eerste stap. „Voor werkgevers is het spannend geweest om werknemers meer verantwoordelijkheden te geven zonder dat het goed te controleren is, want het is buiten ’t zicht. Maar in een tijd van burn-outs en steeds efficiënter werken zal iedere werkgever (moeten) zeggen: ’goed, zolang je je werk maar afkrijgt.’”

Plan elke dag een moment van beweging in, tipt hij verder. Zo ontstaat er een nieuwe routine. „Ga elke dag voor je aan het werk gaat even tien minuten wandelen, of leg sportkleren klaar en pak elke dag om bijvoorbeeld 15:00 uur een beweegmoment.”

Makkelijk

Daarbij kiest hij bewust voor het woord bewegen en niet sporten, want: „De eerste lockdown gingen we met allemaal potten en pannen in de weer, toen lukte het redelijk om op die manier te sporten. De tweede lockdown, ook gevoed door het winterweer, haakte een groot deel af, ook omdat het mentaal zwaar werd je ertoe te zetten. Nu krijgen we de zoveelste tik. Als je iets kiest dat makkelijk vol is te houden, gaat het veel meer vanzelf. Misschien ben je dan niet aan het bouwen om sterker te worden, maar je beweegt voor gezondheid.”

Edouard Leeuwenburg, Managing Director van sportplatform OneFit, daagt mensen uit wel eens heel vroeg te gaan sporten, nog voor de start van de werkdag. „Sporten voordat de kantoorhectiek weer losbarst is de beste boost om fris en energiek aan je werkdag te beginnen. Voor sommigen is het even wennen om om 6 of 7 uur een workout te doen. Maar, sprekend uit eigen ervaring, als je er eenmaal aan gewend bent, wil je niet meer anders.”

Nog een tip: „Doe het samen! Juist als je even geen zin hebt of als je er doorheen zit. Je wilt de ander niet laten zitten, toch?” Ook de lunchpauze kan dienen als moment om in beweging te komen: „Wanneer je zonder actief te zijn al een paar uur van videocall naar videocall bent gegaan is dit het beste moment om even je hoofd leeg te maken. Het maakt niet uit wat: het belangrijkste is om er even uit te zijn, te bewegen en wat headspace te nemen. Daarna ga je gegarandeerd weer vol energie en met nieuwe inspiratie aan het werk. Of ’spijbel’ gedurende de werkdag eens een uurtje.”

Spijbelen

Want zo kan onder werktijd inderdaad voelen: als spijbelen. Immers, we zijn het niet gewend, met jarenlang van 9 tot 17 uur op kantoor te hebben gezeten. „Dat is het niet”, benadrukt Leeuwenburg. „Het is het beste dat je kan doen voor jezelf. En je doet het niet alleen voor jezelf, ook voor je collega of werkgever. Na een workout ben je meestal een leuker mens.”

"Het is zoeken naar een balans"

Ook Boomsma merkt dat het spijbelgevoel aanwezig is. „Ik hoorde deze week in de sportschool iemand tegen de ander zeggen dat ’ie er ’stiekem’ was. Zo kan het voelen, maar een werk- of opdrachtgever krijgt veel terug van iemand die goede energie heeft. Dit is een nieuwe fase in het werkende leven, waarin je je tijd anders indeelt. Daar hoort bij dat je tijd ’pikt’ van je oude dag. Mits je je werk maar gewoon af hebt. Als je in de ochtend een to do-list maakt die je aan het einde van de dag af hebt, is de tijd dat je beweegt geen spijbelen, als is het een gezond gedrag dat je je zo voelt. Tegelijkertijd moet je ook weer uitkijken dat je niet tot laat ’s avonds doorgaat. Het is zoeken naar een balans, je moet een nieuw ritme bepalen. Het is een wen-fase, dat spijbelgevoel gaat weg. Als aan het einde van de dag je werk af is én je bent in beweging geweest, is daar de voldoening en ebt het schuldgevoel weg.”

Verantwoordelijkheid werkgever

Ook de werkgever heeft een verantwoordelijkheid, vinden beiden. Leeuwenburg: „Stimuleer sporten, zowel onder werktijd als buiten werktijd. Bij ons is sporten zelfs een van de voorwaarden om bij OneFit te werken. Onze Digital Content Producer heeft haar bokstraining op donderdagochtend 11 uur en pas rond de lunch weer aanwezig. De Head of Marketing traint elke dag om 7 uur en zit regelmatig in sportoutfit in de eerste online meetings. Anderen gaan juist wat eerder naar huis en loggen dan na de training weer in. Wij geloven in eigen verantwoordelijkheid. Als jij onder kantoortijd sport, zorg je er zelf voor dat het werk op een ander moment gedaan wordt. Daarom is overdag sporten niet spijbelen, maar het beste en het mooiste cadeau, voor jezelf en voor je werkgever.”

"Sporten is het beste cadeau voor jezelf en je werkgever"

Tot slot: denk vooral niet te moeilijk na over sport. Het kan al heel simpel, legt Boomsma uit, door een extra keer de trap op en af te lopen, of bijvoorbeeld een glas water in de keuken te zetten, zodat je vaker op moet staan om erheen te lopen om aan je hoeveelheid water te komen. „En weet ook: veel van de oefeningen die in de sportschool worden gedaan, zijn afgeleid van dagelijkse bewegingen. Opstaan van de bank is eigenlijk een squat. Iets wegduwen is een press. Opstaan vanaf de grond is eigenlijk een soort burpee. Als je zo naar beweging kijkt, wordt het leven een soort speeltuin waarin je overal mogelijkheden ziet. Je doet het eigenlijk toch al, alleen dan met meer herhalingen.”