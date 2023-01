Plannen om je huis uit te bouwen? Hier moet je op letten

We waren laatst op de verjaardag van mijn nichtjes. Geen tweeling maar precies op dezelfde dag geboren, met vier jaar ertussen. Het gesprek ging, uiteraard, over de woning van hun gezin. Ze wonen in een jaren 30-huis in het Gooi, maar de keuken is wat aan de kleine kant.

Bij het betrekken van de woning hebben ze hem al opengemaakt, maar nu zijn er plannen om een stuk van de gang bij de woonkamer en keuken te betrekken en de man des huizes sprak over een eventuele uitbouw. Twee vierkante meter erbij.

Natuurlijk had iedereen een mening. Waarom niet meteen uitbouwen over de hele breedte van je huis? Dan kun je net zo goed tot de schuur uitbouwen en die erbij trekken. Vóór alles was wat te zeggen en trouwens ook iets tégen.

"Je bent al geld kwijt voordat je begint"

Waarmee moet je rekening houden als je wilt uitbouwen? Het begint met een bouwtekening. Op basis daarvan wordt gekeken of je vergunningvrij mag bouwen en zo niet, welke vergunningen je moet aanvragen. Dan is een constructieberekening nodig, een berekening van alle dragende delen. Kunnen de fundering en wanden de belasting aan? Beide zijn verplicht en zullen samen ongeveer 2000 euro kosten. Moet je vergunningen aanvragen, dan hangt daar ook een prijskaartje aan.

In de fundering gaat eveneens geld zitten; palen zijn duurder dan alleen een betonnen plaat. Helaas is de keuze niet aan jou, maar de grond waarop je huis staat, bepaalt dit. Allemaal bedragen die je moet uitgeven voordat er überhaupt iets staat.

Hoe groter je uitbouw, des te meer je betaalt. Je kunt uitgaan van circa 2000 euro per vierkante meter, daarbij zijn de tekening, berekening en funderingskosten inbegrepen. Hoe meer je zelf kunt doen, des te lager de som zal uitvallen. De materiaalkeuze kan de kosten drukken; een uitbouw volledig van hout zal minder kosten dan eentje van steen. Kun je de originele deuren, ramen en kozijnen hergebruiken, dan is dit goedkoper dan nieuwe aanschaffen.

