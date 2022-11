Circulair bouwen, wat is dat precies?

Toen ik net bij mijn meissie in haar Amsterdamse appartement was ingetrokken, begaf haar wasmachine het. Blijkbaar was deze van emotionele waarde, want ze had er veel moeite mee dat het ding voor een nieuwe moest plaatsmaken. Hij was nog van haar moeder geweest en was zowat twintig jaar meegegaan.

Tegenwoordig gaat een wasmachine misschien zeven jaar mee, maximaal tien. En wat dacht je van de mobiele telefoon? De meeste zijn zo gemaakt dat als er één onderdeeltje kapot gaat, het hele ding de prullenbak in moet. We leven helaas in een wegwerpmaatschappij.

Handige Harry’s

Toch verandert er wat; er komen van die repareerplekken waar handige Harry’s je kapotte apparaten fiksen, kringloop- en tweedehands winkels winnen aan populariteit en we zijn druk met recyclen.

Weleens van circulair bouwen gehoord? Dat is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast.

Circulariteit gaat ervan uit dat de producten van nu de grondstoffen voor later zijn; na gebruik kunnen producten worden gedemonteerd en de materialen opnieuw benut. Het gaat uit van een wereld zonder afval. Heel goed voor het klimaat en het gaat uitputting van grondstoffen tegen.

Hoe werkt dat in de praktijk? Allereerst moet je bijhouden welke materialen je bij de bouw gebruikt. Zo kun je dat jaren later precies terugvinden zodat je die, eindeloos, kunt hergebruiken.

Een huis moet dusdanig worden neergezet dat het demontabel is. De woning moet bestaan uit materialen die je kunt hergebruiken, direct of gerecycled, en materialen die natuurlijk zijn, biobased, en weer door de natuur worden opgenomen.

Plastic

Je kunt denken aan hout, wol, hennep, stro en vlas. Ook met beton en plastic kun je circulair bouwen. Plastic kun je eindeloos hergebruiken door het te recyclen. Dat geldt ook voor beton. Recyclen kost momenteel nog heel veel energie, wat weer niet zo goed is voor de CO2-uitstoot, maar het product komt in ieder geval niet op de afvalhoop terecht.

Verder kun je denken aan hergebruik van een heel pand; een in onbruik geraakte kerk, school of oud kantoor kan prima in appartementen veranderen. Of je kunt je huis renoveren of verbouwen met alleen tweedehands materialen.

Uiteindelijk moeten we natuurlijk niet alleen circulair bouwen voor een betere wereld, maar aan een circulaire economie werken. Dat gebeurt gelukkig nu al, zo zijn er aannemers die hang- en sluitwerk opnieuw gebruiken. Nagekeken, gerepareerd en met dezelfde garantie, maar zonder de verpakking.

Oud gereedschap wordt ingezameld om opgeknapt naar ontwikkelingslanden te sturen. Er zijn zelfs bouwmarkten waar je alleen materialen kunt kopen die eerder zijn gebruikt.

Het begin is er!

