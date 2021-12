Getest: koken met budgetbier, is dat nou lekker? (+ recept voor pasta carbonara)

Oké, nu zit u nog met uw gedachten bij champagne en kreeft. Maar eenmaal die feestdagen voorbij zijn, gaan we terug naar het echte leven. Mogelijk met de vinger op de knip om die dure feesten letterlijk en figuurlijk te verteren.

Het perfecte moment dus om te testen of je ook lekker kookt met budgetbier in plaats van met een goeie trappist. En dan hebben we het over het Belgische bier Cara Pils ofwel de keizer van de huismerkbieren. 4,41 euro tel je neer voor een bak en nu is er ook een kookboek met Cara-recepten. Bedacht door een arts in opleiding. Dus zit het boek ook vooral in de studentikoze sfeer.

Door de naam van de gerechten – zo is er Cara Chickie of Chili con Cara – maar ook door de recepten zelf. Bij de ingrediënten staat er al eens een halve liter pils waarvan je de helft eerst mag opdrinken voor je de rest gebruikt voor het eten zelf.

En ‘penetreer de kip met het blik’ is iets wat je nu ook niet direct in een boek van Pascale Naessens zal lezen. Hihihaha dus. Alleen is het de vraag of dat ook zo is voor wie het studentenleven al even is ontgroeid.

En dan is er maar één factor die bij kookboeken bepaalt of iets top of flop is: de smaak. Is het lekker? Hier testten we de pasta Carabonara waarbij je de pasta kookt in de helft water en de helft bier. Geen uitvinding van de auteur zelf, op het internet vind je nog wel dergelijke recepten. En in Toscane bestaat dronken pasta ofwel pasta gekookt in rode wijn.

Maar terug naar de Carabonara. En dat is een moeilijke. Op zich is die wel lekker, ware het niet dat er toch een smaakje in de mond blijft hangen. Die typische smaak van wanneer je op een zomerse dag op een of andere dorpskermis een veel te lauwe pint zonder veel prik krijgt aangereikt.

Wat jammer is. Want het doet je denken: het was toch beter geweest om die pasta niet in bier te koken. En laat net dát het opzet van het boek zijn. Schrijven we het daarom helemaal af? Nee. Maar zie het eerder als gimmick dan als dagelijkse kost. Zonder twijfel is dit een tof cadeautje onder studenten, het is dan ook al aan zijn tweede druk toe.

Of waarom niet als gek thema tijdens een weekend weg met wat vrienden. 24 uur op 24 Cara, van het brood over de lunch tot het avondmaal en dessert. En in het glas natuurlijk. Dat wordt ook hihihaha.

Recept: pasta Carabonara

Nodig voor 4 personen:

1 liter Carapils

500 g spaghetti

500 g spekblokjes

1 ui

2 tenen knoflook

5 eieren

200 g geraspte parmezaan

Peterselie

Bereiding:

Bak het spek krokant in een diepe pan. Snij ondertussen de ui en de knoflook fijn. Voeg dit toe aan de gebakken spekblokjes. Kruid met peper.

Breng ondertussen de Carapils met evenveel water en een flinke snuif zout aan de kook in een kookpot. Voeg steeds evenveel Carapils als water toe om de pasta te koken.

Maak ondertussen het eiermengsel. Neem hiervoor een diepe kom en kluts de eieren samen met de Parmezaanse kaas. Houd nog een beetje parmezaan over voor de afwerking. Kruid met peper en zout.

Kook de pasta al dente. Voeg 2 kopjes van het kookvocht toe aan het eiermengsel. Houd nog een beetje extra kookvocht aan de kant. Voeg de gekookte pasta toe aan de pan met de spekjes. Neem de pan van het vuur en voeg het eiermengsel toe. Roer goed. Voeg nog wat extra kookvocht toe zo nodig. Werk de pasta af met wat fijngehakte peterselie.