Hoe de kleinste dingen de grootste emotionele waarde kunnen hebben

Na het overlijden van Bert, de echtgenoot van Ingrid Derksen, stond dit vrolijke eierdopje jarenlang moederziel alleen op de ontbijttafel. Maar dit jaar lijkt hij weer gezelschap te krijgen.

Ingrid kreeg het grappige dopje, een ontwerp van Stefano Giovannoni voor Alessi, een jaar of dertien geleden van haar kinderen cadeau. Of beter gezegd: zij en haar man kregen allebei een dopje ten geschenke. „Tijdens de Paasdagen. Wij geven elkaar dan altijd allemaal een klein cadeautje. Een erg leuk maar ook handig dopje, het zout zit in zijn hoedje en ze houden een lepeltje vast. Die zijn helaas allebei kwijtgeraakt.”

Pijnlijk

Tien jaar geleden overleed Bert. „We zijn lang getrouwd geweest en dus voel en ervaar ik het verlies in alle dagelijkse rituelen. In het weekeinde bleef zijn eierdopje in de kast en at ik alleen mijn eitje. Na afloop zette ik de twee mannetjes weer naast elkaar. Het klinkt misschien belachelijk maar zoiets kan echt pijn doen.”

Opnieuw met z’n tweeën

Maar het leven gaat door en Ingrid heeft inmiddels een nieuwe relatie. Vorig jaar kochten zij samen een huis. „Ik dacht eraan de twee dopjes niet meer te gebruiken en zelfs weg te doen. Maar toen zag ik dat ze nog steeds verkrijgbaar zijn!”

„Ik heb een hele leuke zwart-witte voor mijn vriend gekocht en geef hem tijdens Pasen cadeau. Dan staan er weer twee eiermannetjes op tafel. Hetzelfde maar toch anders.”

Heb jij ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder(e) verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en verhaal naar toen@telegraaf.nl.