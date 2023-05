Dagrecept: Kokosmakronen met natuurlijke suikers

Nodig voor circa 23 stuks:

- 110 g geraspte kokos

- 25 g amandelmeel

- 25 g kokosolie (gesmolten)

- 45 g rijststroop

- 45 g ahornsiroop

- 30 g kokosroom

Zo maak je deze kokosmakronen: verwarm de oven voor tot 175 graden (hetelucht of 195 graden elektrisch). Meng de geraspte kokos en het amandelmeel in een kom. Roer in een andere kom de overige ingrediënten met een garde door elkaar. Voeg het natte mengsel bij het droge mengsel en kneed met je handen tot een samenhangend deeg. Schep met een kleine ijsschep balletjes van het mengsel en leg deze op een met bakpapier beklede bakplaat. Zet de kokosmakronen 10 minuten in de oven en draai dan het rooster (of bakpapier) een halve slag. Bak nog 2 minuten. Laat de kokosmakronen volledig afkoelen (en zet ondertussen alvast een kop koffie of thee).