Leon leerde klussen van zijn vader, nu leert hij het zijn kinderen

Wie: Leon van der Linde (36)

Beroep: storingsmonteur

Klus: knutseltafel en bankje voor de kinderen

Duur: een paar dagen

„Alles bij elkaar heeft deze knutseltafel Leon van der Linde slechts vijf euro gekost. De waarde die hij hecht aan de tijd die hij tijdens de vervaardiging met dochter Dani (8) doorbracht, is daarentegen groot. „Erg leuk.”

Een tijdje geleden stuitte Van der Linde in een kringloopwinkel op een mooi ladekastje uit de jaren 60. Ideaal voor op Dani’s nieuwe slaapkamer.

Het plan was om de kast een beetje op te knappen en te schilderen zodat Dani er kleding en andere spulletjes in kan bewaren.

„Maar toen de eettafel voor de zoveelste keer vol met haar knutselspullen lag, besloot ik van het kastje een knutseltafel te maken”, vertelt Van der Linde.

„Dani, een echte knutselkont, wilde al een tijdje een eigen plekje waar ze lekker kan knippen en plakken, dus dat kwam mooi uit.”

Vader en dochter hebben de kast samen gepimpt. Eerst was het papa’s taak om het meubel goed te schuren en schoon te maken.

„Het hout en de hendels heb ik met waterstofperoxide en ammoniak gebleekt, daarna heb ik het tafelblad gemaakt.”

Leon van der Linde verzamelt regelmatig hout via Marktplaats. Een van de houten onderdelen kon hij goed als tafelblad gebruiken. „Ik heb er twee vakjes uitgezaagd voor Dani’s stiften.” De knutseltafel is bovendien voorzien van een grote schijnwerper. „Dan kan zij altijd zien wat ze aan het doen is.”

Dani heeft de kast wit geschilderd. „Op Pinterest deden we inspiratie op. Daar zagen we witte kastjes die we allebei heel mooi vonden.”

Kriebelen

Toen de twee na ongeveer anderhalve dag klussen klaar waren, begon het ook bij Tygo (10) te kriebelen. Hij kwam op het idee om een bankje voor de knutseltafel te maken. „We hadden er eerst een simpel stoeltje bij staan, maar dat paste er niet echt bij. Tygo had zin om zelf een bank te maken, dus ik heb hem zijn gang laten gaan.”

Van hout waar aan de zijkant de boomschors nog op zat, ging de jongen aan de slag. „Hij heeft alles zelf gezaagd, geboord en geschroefd”, zegt Van der Linde. „Ik heb alleen geholpen met opmeten.”

Hij is trots dat zijn kinderen zo creatief zijn. „Ik was vroeger ook altijd bezig met mijn handen.”

„Klussen heb ik van mijn vader geleerd en nu kan ik dat samen met mijn kinderen doen.”

