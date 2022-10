In dit hotel op Santorini heb je zo’n beetje alles binnen handbereik

Binnenland

Hotel Krasnapolsky in Amsterdam weer vrijgegeven na brand

Hotel Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam is rond 12.15 uur weer vrijgegeven na een brand die daar vrijdagochtend heeft gewoed. Alle hotelgasten kunnen weer terug naar hun kamers. Het vuur brak door nog onbekende oorzaak uit in de kelder onder de keuken.