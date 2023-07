Deze gemoedelijke familiecamping in Limburg biedt volop (water)pret

’Mama? Mamaaaaaa, word je wakker?! We gaan basketballen”, roept de zoon (9). De wekker geeft zeven uur aan. „Oef, nu al!?” „Dat heb je gisteravond beloofd!” O ja... maar toen wist ik nog niet dat het bed zo lekker zou liggen. Dat is echter geen excuus en even later rits ik de tent open. Wat blijkt: er zijn meer vroege vogels. De zon schijnt volop, ontbijttafels zijn al gedekt, kinderen racen rond op stepjes en de eerste zwembadjes worden opgeblazen. Het wordt een warme dag.

Camping de Leistert is een gemoedelijke familiecamping, ooit begonnen met een paar kampeerplekken rond een vennetje en inmiddels uitgegroeid tot 1200 eenheden.

Met een duf hoofd sleep ik mezelf naar het basketbalveld. Dat nog dicht is. Dat hadden we kunnen weten. De handige app van de camping geeft openingstijden heel nauwkeurig aan, ook van basketbalveldjes.

Terug bij de safaritent die we via Vacansoleil boekten, zit mijn man onder de luifel met aardbeiengebakjes van de campingwinkel. Het recreatieprogramma komt ter sprake. Er is veel leuks: van knutselen tot een glijbaanrace.

Op de vraag of de negenjarige ergens aan wil deelnemen, ontstaat lichte paniek: „Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor?! Er zijn twee zwembaden, een strandje, verschillende speeltuinen. Er is een indoor speeljungle en ik wil ook nog tijd overhouden om bij de tent te chillen in een ligstoel met een Duckie.”

Omdat de temperatuur bijna 30 graden aantikt, kiezen we voor waterpret. Om toegang tot de binnen/buitenzwembaden en het strandje te krijgen, moet je een pasje hebben. Het papieren pasje zorgt af en toe voor wat gehannes, maar eenmaal op het terrein kun je makkelijk tussen de verschillende baden switchen.

Het buitenzwembad verandert af en toe in een golfslagbad. Met een beetje fantasie lijkt het alsof we aan het strand zijn. De glijbanen zijn een hit, al mogen ze volgens mijn zoon wel wat spannender, en het water van het vennetje heeft een heerlijk verkoelende onderstroom. Ik onderwerp me aan de juf van de aqua latin die het publiek (vooral vrouwen) opzweept met lekkere beats. „En daar gaan we nog een keer!”

Na de frites van de campingcafetaria (tip: het roomijs is er niet te versmaden) en een potje frisbee is het dan toch echt bedtijd. „Maar we hebben nog steeds niet gebasketbald!” roept de negenjarige. „Morgen”, zeg ik. „Beloofd.”

In ’t kort

Interieur

De safaritent voor 5 personen heeft een keuken met stromend water, een overdekte veranda en twee slaapkamers met vaste bedden.

Locatie

Recreatiepark de Leistert is gelegen in Roggel in Midden-Limburg, vlakblij natuurgebied Leudal. Roermond ligt op zo’n 20 minuten rijden met de auto.

Voorzieningen

De sanitairgebouwen staan verspreid over de camping en zien er schoon uit. Douches zijn lekker en hebben een timer van 6 minuten. De speeltuintjes zijn ingedeeld per leeftijdscategorie evenals het recreactieprogramma, dat overigens ook wordt aangeboden buiten de schoolvakanties. De camping heeft 1 cafetaria en 3 restaurants. Ook is er een fijn supermarktje.

Praktisch

In het laagseizoen zijn de prijzen voor een lang weekend in de safaritent vanaf 100 euro. In de zomervakantie is de weekprijs vanaf 828 euro. leistert.nl