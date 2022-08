Ter inspiratie: 5 indrukwekkende hikes voor de actieve vakantieganger

1) De Jordan Trail – Jordanië

De Jordan Trail is een indrukwekkende hike die van het noorden tot het zuiden van Jordanië loopt. Tijdens de wandeling kom je van alles tegen: beboste heuvels, hoge bergen en esthetische landschappen.

Zet je stappenteller maar vast aan, want deze hike passeert 52 verschillende dorpen en steden. Een lange wandeling, maar je kunt er ook voor kiezen om maar een deel ervan te trotseren. Het eind- en hoogtepunt van de Jordan Trail is Petra: de magische oude stad in de rotsen van Jordanië.

2) Seven Lakes Valley – Slovenië

Ⓒ Getty Images

De Triglav Lakes Valley hike, ook wel de Seven Lakes Valley hike is een prachtige wandeling door het Triglav National Park in Slovenië. Tijdens de mooie Seven Lakes Valley hike kom je langs, jawel, zeven verschillende meren en riviertjes. Daarnaast is de route rijk aan plaatselijke boerderijen, Sloveense boshutjes en een machtig berglandschap.

Je kunt de hike zo lang maken als je zelf wilt, maar gewoonlijk doe je hier ongeveer een dag over.

3) Inca Trail – Peru

Ⓒ Getty Images

Menig wandelaar heeft de Inca Trail in Peru op zijn wensenlijst staan, en terecht. Deze tocht dompelt je onder in geschiedenis, mystiek en het ene fantastische uitzicht na het andere.

De meeste wandelaars doen 4 tot 5 dagen over de tocht, en die heb je ook wel nodig om de route echt optimaal te ervaren. Want hoe mooi het uitzicht ook is, de Inca Trail is voor de ervaren hiker bedoeld. Na een tocht door verschillende toendra, bossen en ruïnes komt de beloning van de Inca Trail: Machu Picchu, de verloren Inca-stad en eén van de zeven wereldwonderen.

4) Killarney National Park – Ierland

Ⓒ Getty Images

Voor ongerepte natuur en prachtige wandelroutes moet je in het Ierse Killarney National Park zijn.

In deze prachtige omgeving kom je van alles tegen, van de Ring of Kerry tot Ross Castle, geliefde bezienswaardigheden onder zowel toeristen als de Ieren zelf. Er zijn diverse routes die je per boot, fiets, paard en natuurlijk te voet kunt afleggen.

5) Cinque Terre Park – Italië

Ⓒ Getty Images

Vijf kleurrijke stadjes langs de kustlijn van Italië, dat is Cinque Terre. Een uitzicht om van te genieten!

Er liggen wandelpaden door heel Cinque Terre, van stadje naar stadje. Je kunt dus makkelijk zelf bepalen waar de hike begint. Een avontuurlijke tocht langs oude kerkjes en wijngaarden, met de zee altijd binnen oogbereik; als een zomerse Italiaanse droom.