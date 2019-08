Zo maak je zelf Britse Fool’s pudding

Gelukkig laaft de gegoede klasse zich nog steeds aan die wonderlijk heerlijke recepten uit de Victoriaanse keuken. Vooral puddings, tarts, crumbles en fools horen bij de verlokkingen van de Brits/Ierse tafel. Mooi zacht fruit is niet vanzelfsprekend in die regionen en als het er dan is, dan schrijven ze er gedichten van recepten voor. Het woord fool in ’Fool’s pudding’ heeft niemand me nog kunnen uitleggen, maar het moet iets zijn als luchtige, opgeklopte gekkigheid met fruit.