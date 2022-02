’Groente uit blik minder gezond dan vers’

Worteltjes, sperziebonen, doperwtjes en bieten; allemaal groenten die vers en in blik/pot te krijgen zijn. Maar zijn ze even gezond als verse groenten? En hoe zit het met diepvriesgroenten?

Tara Elkenaar, woordvoerder van het Voedingscentrum legt uit: „Groente levert weinig calorieën en veel voedingsstoffen. Ze bevatten onder andere vitamine C, vitamine A, foliumzuur, kalium, ijzer en calcium. De hoeveelheid voedingsstoffen is bij elke soort groente anders: zelfs binnen dezelfde soort kunnen er verschillen zijn. Er wordt dan ook geadviseerd om 250 gram groenten per dag te eten, met veel variatie. De combinatie van verschillende stoffen in groentes zorgt dat de kans op hart- of vaatziekten wordt verkleind.”

Ⓒ 123rf

„Verse groenten en diepvriesgroenten zijn gezonder dan groenten uit pot of blik”, stelt Elkenaar. „Vaak wordt er aan ingeblikte groenten zout en/of suiker toegevoegd. Dit doen ze om de smaak en structuur te verbeteren. Maar gezond is het natuurlijk niet.”

Na de oogst

Elkenaar vervolgt: „Diepvriesgroenten worden direct na de oogst ingevroren, waardoor ze vers zijn en de vitaminen en mineralen behouden blijven; bovendien wordt er niets toegevoegd. Verse groenten zijn soms nog dagen onderweg naar de supermarkt. Hoe langer de tijd is tussen oogst en consumptie, des te meer voedingsstoffen er verloren gaan.” Broccoli is bijvoorbeeld na zestien dagen 25 procent van de waardevolle voedingsstoffen kwijt en groene boontjes verliezen wel 45 procent.”

Minder gezond

Het is een feit dat groenten uit blik minder gezond zijn dan verse groenten of diepvriesgroenten. „Aan ingeblikte groenten wordt vaak zout en/of suiker toegevoegd. Maar het wordt wel zo snel mogelijk van het land in een blik gestopt. Als je toch liever groenten uit blik hebt, lees dan het etiket en kies voor producten zonder toegevoegde suikers of zout. Diepvriesgroenten zijn altijd een goed idee en het is het beste om te kiezen voor verse groenten uit Nederland. Dan hebben ze de korste reistijd achter de rug.”