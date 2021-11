Recept van de dag: Ierse soep met een flinke scheut Guinness

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Afgelopen weekend kon u in VRIJ lezen over whisky; hoe je het maakt van graan en wat er bij het proeven allemaal komt kijken. In principe wordt whisky gemaakt van gerst. In de middeleeuwen was dit graan een belangrijke voedingsbron, ze maakten er destijds een pap/brei van. Totdat tarwe de dominante graansoort werd. Maar gerst komt de laatste jaren weer vaker op tafel, in de vorm van gort of parelgort. In beide gevallen is het buitenste vlies van de gerstekorrel verwijderd. Maar bij parelgort snijden ze meer af zodat er een ronde korrel overblijft. Heerlijk in salades, maar ook in een vullende soep. Zo kwam ik dit Ierse recept tegen voor barley soup (gerstsoep) met een flinke scheut Guinness erin.