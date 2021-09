Premium Het beste van De Telegraaf

Hotel van de week: comfortabel slapen in een varkensstal

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service. VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel van de week. Deze week verblijven we in B&B Lovenem in het Gelderse Leuvenheim.