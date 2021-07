Dit is misschien wel het beste Italiaanse restaurant van Amsterdam

Lezerscolumn

’Mijn lichaam heeft de oorlog verklaard aan melk’

Muriel ten Haken (45) wenst dat ze veel eerder had geweten dat ze al jaren last had van lactose intolerantie. Als ze had geweten dat de last van diarree, vele (vieze) winden, overgeven en een buik als een ballon, hoort bij lactose intolerantie, dan had zij melkproducten veel eerder laten staan. „Dat...