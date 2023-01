Onderzoek: single mannen hebben sterkere lichaamsgeur dan getrouwde mannen

Onderzoekers van de Macquarie Universiteit in de Australische stad Sydney stellen namelijk op basis van een studie dat vrijgezelle mannen een sterkere lichaamsgeur hebben dan mannen die een relatie hebben. Ook zouden vrouwen op basis van de geur kunnen vaststellen of een man alleenstaand is of al getrouwd.

De onderzoekers schrijven over hun studie in het medische tijdschrift Frontiers in Psychology. De studie werd uitgevoerd onder 82 heteroseksuele vrouwen en 91 mannen (45 daarvan getrouwd, 46 single).

Aan de vrouwen werd gevraagd of zij eens goed wilden ruiken aan de bezwete T-shirts die de heren 24 uur lang hadden gedragen. „De lichaamsgeur van de alleenstaande mannen was sterker dan die van de mannen met een partner”, zo schrijven de onderzoekers.

Hoe dat precies komt, durven de wetenschappers niet met zekerheid te zeggen. Wel stelt Mehmet Mahmut, een van de onderzoekers, dat hormonen waarschijnlijk een rol spelen in het vinden van een partner.