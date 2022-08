Kleurrijk én gezond: zo maak je een regenboogsandwich

Voor: 4 broodjes

Bereidingstijd: 45 minuten

Nodig: 1 el zonnebloemolie, 250 g tempé (in plakken van 5 mm), 2 el gochujang (Koreaanse chilipasta), 1 el hoisinsaus, 1 el knoflookpoeder, 1 el rijstazijn, 1 el ahornsiroop, ½ tl liquid smoke, 1 el sojasaus, 2 paprika’s (bijvoorbeeld rood en geel), 1 pistolet of stuk baguette, 2 el vegan* of gewone mayo, 1 rode ui (in plakjes), 1 komkommer (in plakjes), koriander (optioneel), ingelegde radijs (optioneel).

Bereiding tempé: Verhit 1 el zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de tempé toe en bak deze goudbruin. Haal uit de pan en laat uitlekken op een stuk keukenpapier. Meng de rest van de ingrediënten in een kommetje. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en voeg de tempé en saus toe. Schep om zodat de tempé goed wordt bedekt en wacht tot de saus begint te borrelen en de suiker gaat karamelliseren. Haal direct uit de pan en leg de plakken tempé op een stuk bakpapier om plakken te voorkomen.

Bereiding paprika: Verwarm de oven voor op 210 °C hetelucht of 230 °C elektrisch op de grillstand. Leg de paprika op een ovenschaal en zet deze onder de grill. Gril de paprika’s tot ze helemaal zwart zijn. Draai af en toe zodat alle kanten gelijkmatig zwart worden. Haal de paprika’s uit de oven en doe ze in een schaal. Dek de schaal goed af met vershoudfolie en laat afkoelen. Verwijder het velletje makkelijk als ze zijn afgekoeld. Halveer de paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd ze in reepjes.

Snijd de baguette open en beleg met de mayo, rode ui, komkommer, koriander, paprika, tempé en eventueel ingelegde radijs.

*De vegan mayo uit het boek is blauw.