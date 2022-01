Hotel van de week in Zwitserland: fenomenaal uitzicht over bergtoppen en meren

Sommige hotels hebben geen poeha nodig. Daar arriveer je gehuld in een dik fleecejack en op stevige bergstappers waarmee je door de gangen klost. Als je op je kamer komt, is het lekker warm. Met rozige wangen loop je meteen naar het raam. Ach ach, wat een fenomenaal uitzicht over die prachtige Zwitserse bergtoppen en meren!

Dit circa 200-jarig berghotel zetelt letterlijk boven op de ‘Koningin van de Bergen’, de 1798 meter hoge Rigi Kulm. We arriveren vanuit dorp Vitznau met tandradtrein Rigibahn via een sprookjesachtige route. Rigi is een bergachtig gebied in de buurt van Luzern met zo’n typisch Zwitsers landschap: in de zomer bossen, weiden en grazende koeien, in de winter ansichtkaart na ansichtkaart vol sneeuw.

Onderweg uitstappen en lekker wandelen is een mogelijkheid; er is een uitgebreid netwerk aan routes, allemaal op z’n Zwitsers grondig voorzien van bordjes en aanwijzingen. Een treinreiziger verhaalt stoer hoe hij hartje winter weleens met ski’s en al uit de eerste trein sprong om maar in ongerepte sneeuw te kunnen skiën.

Eenmaal boven nemen de meeste bezoekers later die dag de trein terug naar het dal. Wij lopen een tunneltje door om via een lift in de receptie van dit unieke berghotel uit te komen. Geen strakke, digitale toegangskaartjes voor de kamer, maar een echte sleutel met een klos eraan. Heerlijk.

Toch zijn de kamers voorzien van alle moderne gemakken zoals een strakke douche met aangenaam stevige waterstraal, een open kast en een grote televisie. Verder een zitje en een grappig antiek tafeltje. Dat zou heel goed afkomstig kunnen zijn uit Grand Hotel Schreiber, de kasteelachtige voorganger die in de 19e eeuw werd neergezet.

De high society van Zwitserland verbleef hier graag in de zomer in de muziekkamer en de restaurants waarin onder anderen de wereldberoemde Escoffier kookte. Grappig: in het huidige restaurant (het à la-carte gedeelte, de Jugendstilkamer) is het theeservies te zien dat Ludwig II, koning van Beieren, meebracht als hij kwam logeren.

In 1950 is een geheel nieuw, comfortabel hotel neergezet dat in 2007 compleet werd gerenoveerd. Overal in het hotel zijn kleine herinneringen aan vroeger te vinden zoals kroonluchters en oude spiegels. Juist dat geeft karakter aan deze plek.

Hotelgasten hebben deze bergtop aan het eind van de dag helemaal voor zichzelf. Vanaf het enorme terras geniet ik van het verpletterende uitzicht. Aan tafeltjes kun je bij mooi weer buiten eten. Kies voor de plaatselijke specialiteit, Älplermagronen. Met veel kaas, room, macaroni en calorieën een echte bergdis.

In ’t kort

Interieur

Hout en veel warmrood. De kleur van de zonsopgang die je hier zo prachtig kunt bekijken, aldus directeur Renate Käppeli. De familie Käppeli is sinds 1949 de baas in het unieke hotel.

Locatie

Boven op de 1798 meter hoge Rigi Kulm, met de bergtrein te bereiken vanuit dorpen als Arth-Goldau en Vitznau.

Service

Heerlijk no-nonsense personeel. Een plek voor wandelaars en aanpakkers.

Praktisch

Prijzen vanaf 148 euro per nacht voor een eenpersoonskamer, 219 euro voor een tweepersoons.

rigikulm.ch