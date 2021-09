Deze muziek brengt ons terug in vakantiesferen

Tijdens de autoritten naar onze vakantiebestemming klinkt Une belle histoire van Michel Fugain regelmatig uit de speakers. We hebben het nummer al zo vaak gedraaid dat zelfs de kinderen hem inmiddels uit hun hoofd kennen. Als we het dan op een druilerige dag thuis nog eens opzetten, wanen we ons weer even in die fijne vakantiesferen.

Dat we niet de enigen zijn met een vakantiesoundtrack, blijkt wel uit alle reacties die we kregen op onze oproep van afgelopen week. U geniet met z’n allen van de meest uiteenlopende muziek. Zo draait Wout van der Horst in de winter graag de Griekse deunen die hij tijdens het eilandhoppen op de Cycladen hoorde. Het brengt hem weer even terug bij de ferry’s, stranden en taverna’s.

Anderen hebben net als wij een bepaald nummer dat zoete vakantieherinneringen oproept. Lidy Hanekamp-Bras moet terugdenken aan die heerlijke familievakantie in 1993 wanneer ze What is love van Haddaway hoort. Het nummer stond dat jaar op het cassettebandje van haar dochters. Jan Mochel waant zich met A horse with no name terug op zijn roadtrip door de Amerikaanse Mojave-woestijn.

Leo Verkerk: „Wij voeren de haven van Miami uit voor een cruise van 14 dagen, met op de achtergrond Time to say goodbye van Andrea Bocelli. Het gaf ons gewoon kippenvel. De cycloon Irma speelde ons parten waardoor de reis anders verliep dan gepland. Maar die muziek zijn we nooit vergeten!”

Monique Valk: „Klinkt heel cliché, maar de nummers van Julio Iglesias. ’Mijn’ zanger op Gran Canaria zingt veel van zijn songs. Helaas ben ik er bijna twee jaar niet geweest en ik mis het ontzettend. Ik hoop dat ik in april eindelijk weer terug kan.”

Jan Hulsegge: „In 1970 gingen we met de kinderen op vakantie naar Playa Romantica op Mallorca. Onophoudelijk werd daar In the summertime van Mungo Jerry gedraaid. We zijn er een jaar of vijf geleden nog eens gaan kijken. Het was geen schim van het geweldige oord uit onze herinnering, maar nog steeds praten we over die heerlijke vakantie wanneer we het nummer horen.”

Wout van der Horst: „De muziek die bij mij fijne herinneringen oproept, is die van de vele Griekse Cycladentrips toen ik samen met mijn vrouw met rugzak van eiland naar eiland hopte. Overal die heerlijke Griekse muziek op de ferry’s, huizen, pleintjes en live muziek in de taverna’s en op het strand. Ik draai het thuis ook vaak in de winter.”

Lidy Hanekamp-Bras: „Als ik Haddaway met What is love hoor, dan ben ik in Frankrijk, in 1993 rijdend door Andernos-les-Bains op weg naar het strand. Het is warm, de muziek van Haddaway klinkt door de auto. Onze dochters hebben hun favoriete muziek op een bandje mee. Als ik deze muziek hoor, zijn dat het ultieme vakantiegevoel en herinneringen aan een heerlijke vakantie met ons gezin!”