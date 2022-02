Multifunctioneel en duurzaam: zo ziet de droomkeuken van Nederlanders eruit

40% heeft al een idee hoe hun droomkeuken er dan uit moet komen te zien, als we Etna moeten geloven. Het keukenmerk heeft 1000 Nederlanders gevraagd naar hun keukenwensen en ideeën.

Bijna alle Nederlanders zijn het er volgens het onderzoek in ieder geval over eens: de keuken is niet alleen een functionele ruimte om te koken, maar ook om samen te eten en te werken.

De keuken wordt dus veelal gezien als een gezellige leefruimte, al verschilt dat wel per regio. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam en in het zuiden van het land doet de keuken ook wel dienst als ‘werkkamer’, in het noorden is dit nauwelijks het geval. Televisie kijken in de keuken is niet heel gangbaar, toch is het met bijna 7% vooral geliefd door mannen tegenover slechts 1% van de vrouwen.

Modern en klassiek

Ⓒ Etna

Qua stijl en ontwerp is een moderne uitstraling veruit favoriet (43%) bij de meeste mensen, gevolgd door een industriële (22%), klassieke (20%) en landelijke (15%) stijl. Meer dan helft van de jongere doelgroep tot 35 jaar kiest voor een moderne keuken. In de leeftijdsgroep van 50 tot 65 jaar is een grotere verdeeldheid te zien, daar verschillen de smaken.

Trends

Wat zijn de keukentrends waarvan Nederlanders verwachten dat ze nog wel even blijven? Met stip bovenaan staat het kookeiland, dat in menig huis het middelpunt van de keuken is. Een tweede trend is de vervanging van de gaskookplaat voor een inductiekookplaat, gevolgd door de derde trend; de inductiekookplaat met ingebouwde afzuiging.

Men verwacht ook dat duurzame functionaliteiten in keukenapparatuur steeds belangrijker worden. De laatste trend is de toevoeging van slimme snufjes.

Eyecather

Ⓒ Etna

Omdat de keuken steeds meer een leefruimte wordt, mogen apparaten er ook ’mooier’ uitzien. Zo zegt 48% dat de koelkast best een eyecatcher mag zijn. Vooral jongvolwassenen tussen de 25-34 jaar zouden dan ook graag een grote Amerikaanse koelkast met ijsdispenser in hun nieuwe keuken hebben.