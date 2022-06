Na jaren zenuwpijn kan Ad eindelijk weer léven dankzij hete peperpleister

Premium Binnenland

Deal kankervaccin mijlpaal voor Ronald Plasterk (65): ’Komende jaren nog als een beest aan het werk’

Van minister van Onderwijs en Binnenlandse Zaken tot ondernemer die een kankervaccin ontwikkelt. Het is het verhaal van Ronald Plasterk (65), die zich na twaalf jaar politiek in de wetenschap als een vis in het water voelt. „Hier proberen collega’s je niet een gele kaart te bezorgen.”