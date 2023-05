Oproep: (Wereld)reizigers gezocht!

Ooit gebungeejumped in Nieuw-Zeeland? Krekels gegeten in Thailand? Een cruise in de Caraïben gemaakt of gewoon lekker gefietst in Duitsland?

In de rubriek Mijn Reis vertellen lezers over hun bijzondere reis, hun drama, wat ze altijd in hun koffers hebben, mooie anekdotes en nog veel meer. Zo laten zij anderen meegenieten van hun ervaringen, maar hebben ze zelf ook weer een moment om mooie herinneringen op te halen. De teskt wordt in de zaterdagkrant en online gepubliceerd.

We zoeken kandidaten! Meedoen? Mail naar vrij@telegraaf.nl ovv Mijn Reis en we nemen contact op! Bij het artikel komt een zelf aangeleverde foto (zie ook de voorbeelden hieronder).