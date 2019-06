Mens verantwoordelijk voor ’puppy-ogen’

De Britse professor Bridget Waller leidde het onderzoek waarbij de spier is ontdekt. Die maakt de puppy-ogen mogelijk waardoor honden er „jong en verdrietig” uitzien, legde ze uit aan The Guardian: „Die blik lokt een verzorgende respons uit. Het is de ’schattig’-factor.”

Wolven

Waller en haar team vonden de spier bij alle hondenrassen, van Duitse Herders tot Chihuahua’s, maar bij wolven bleek hij afwezig. Aangezien alle gedomesticeerde honden van wolven afstammen, is het vermoeden dat de spier is ontstaan tijdens het langdurige proces waarbij de hond tot huisdier werd gemaakt.

Het is niet zo dat wolven geen puppy-ogen kunnen opzetten. Alleen door de afwezigheid van de spier is de zielige blik van een wolf een stuk minder intens, zo bleek uit aanvullend onderzoek.

Eerder was al gebleken dat honden heel goed weten wanneer ze hun zielige blik moeten gebruiken. Alleen wanneer een mens hen direct aankijkt, zetten ze hun puppy-ogen op. Voor zover bekend zijn apen – en dan niet eens allemaal – de enige andere diersoort die hun gezichtsuitdrukking kan variëren op basis van zijn publiek.