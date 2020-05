Klimmers door coronavirus in diep dal, zoeken een alternatieve weg naar vrijheid

Jur Rademakers (39, bergbeklimmer)

’Dit jaar zou ik de seven summits (de zeven hoogste bergen van de zeven continenten, red.) beklimmen, maar de uitbraak van corona heeft roet in het eten gegooid. Wereldwijd zijn er – voor zover ik weet – acht mensen die de seven summits in een jaar tijd hebben beklommen en er is nog geen enkele Nederlander die mij voor is geweest. Het is een enorme logistieke, fysieke en financiële uitdaging, ook vóór de komst van corona. Ik leg de lat graag hoog en doe er vervolgens alles aan om het te halen.

De eerste twee bergen, Mount Vinson en Aconcagua, heb ik inmiddels beklommen. Afgelopen vrijdag zou ik eigenlijk naar de Mount Everest zijn vertrokken. Toen China in lockdown ging, hadden we nog kort de hoop dat we ’m via de kant van Nepal konden beklimmen. Helaas gingen ook daar de grenzen vrij kort daarna op slot.

Dat viel wel even zwaar. Ik voelde me machteloos en zat een paar dagen niet zo lekker in mijn vel, maar ik blijf graag positief. Toch voelt het nog steeds gek om de switch te maken van de top van de wereld naar een thuiswerkkantoor in de achtertuin. Dit was natuurlijk bij voorbaat al een bijzonder project om mee te beginnen, maar de coronacrisis maakt het helemaal bizar.

Ook mijn lichaam is in de war. Ik had een jaar getraind, al twee toppen beklommen en was speciaal voor de Everest zeven kilo aangekomen. Vet is immers de makkelijkste draagbare voeding. Nu zit ik met die extra kilo’s en heb ik geen idee wat er gaat gebeuren. Ik moet mijn conditie dus in constante paraatheid houden. Ik doe vooral aan duursport om dit onderhouden en heb een klimmuur in mijn garage.

Ik hoop dat ik in augustus nog een kans krijg om de Everest te beklimmen. Als dat lukt, overweeg ik om de twee bergen die ik al heb gedaan opnieuw te doen. Dan red ik het mogelijk alsnog om de zeven toppen binnen een kalenderjaar te beklimmen.”

Siebe Vanhee (28, professioneel rotsklimmer)

’België is, net als Nederland, voor een groot deel in lockdown. We mogen gelukkig wel naar buiten, maar stilstaan is verboden. Ik maak geen grap, haha! Klimmen in de Ardennen is nu helaas geen optie. Het is een gevaarlijke sport en de overheid wil logischerwijs alle intensive care-bedden beschikbaar houden voor coronapatiënten. Qua outdooractiviteiten houd ik het nu bij de zelfgebouwde klimmuur in mijn achtertuin en onderhoud ik mijn conditie.

Ik zou nu eigenlijk drie weken in Sardinië zijn om daar een nieuwe klimroute te ontdekken en direct daarna zou ik naar de Alpen vliegen om te trainen voor een belangrijke klim in Pakistan later dit jaar. De kans dat we tegen die tijd (10 juli, red.) naar een ander continent mogen vliegen is redelijk klein, maar laten we duimen op een goede afloop.

Ik heb al vaak de vraag gehad of ik niet onrustig word nu ik zoveel stilzit, maar dit is iets van buitenaf waar ik weinig aan kan veranderen. Ik accepteer de situatie en blijf dromen over nieuwe klimtrajecten. Ik probeer juist nu mijn brein extra te trainen en daarmee vrijheid in mijn hoofd te creëren. Wat dat betreft biedt deze situatie ook een groot voordeel: ik heb nu veel meer tijd om zaken onder handen te nemen die normaal blijven liggen, doordat ik meega in de waan van de dag. Best vreemd eigenlijk: we laten ons dagelijks meesleuren door zaken die belangrijk lijken, terwijl het hetgeen dat écht belangrijk is niet wordt opgepakt. Die prioriteiten geef ik nu dus wél ruimte. Zo ben ik een aantal klimtrajecten onder de loep aan het nemen en plannen aan het uitwerken die al een tijdje in m’n hoofd zitten.

En tja, die klimmuur houdt me enigszins in vorm. Ik gebruik ’m twee keer per dag om te trainen. Normaal verblijf ik in de prachtige natuur op duizenden meters hoogte en nu moet ik het doen met vier vierkante meter, haha! Er is niet heel veel uitdaging aan, want de muur is elke dag hetzelfde, maar het zorgt er wel voor dat ik niet uit vorm raak.”

Kaz Paul (32, hiker)

’Ik was vanochtend in de Oisterwijkse Bossen en Vennen om de zonsopgang te aanschouwen. Ik zat om kwart over vijf in de auto. Het lijkt niet echt logisch om zoiets te doen op een doordeweekse dag, maar juist deze periode biedt de kans om bijzondere momenten voor onszelf te creëren.

Voor de komende periode had ik aardig wat trips gepland, die allemaal van de baan zijn: een dubbele wintersport, hiken in Florida, de Ardennen en Griekenland. Als oprichter van online magazine TheHike.nl kom ik wereldwijd op veel bijzondere plekken, maar nu ben ik gedwongen om binnen de landsgrenzen op ontdekking te gaan. Ik wil niet zeggen dat ik blij ben dat dit gebeurt, maar ik grijp de kans wel aan om te genieten van de natuur die Nederland te bieden heeft.

Op thehike.nl schrijven we daarom nu vooral over outdoor activiteiten die je in onze eigen outdoor-gebieden kunt doen, zonder het advies van de overheid te negeren. Tijdens het reizen is iedereen op zoek naar een unieke ervaring. Of je dat moment bovenop een berg ervaart of op de Veluwe, maakt niet heel veel uit. Daag jezelf uit, zet de wekker in het holst van de nacht en ga erop uit. Je zult nauwelijks iemand tegenkomen en genieten van de pracht die ons land te bieden heeft.

Ook gebruik ik deze tijd om andere disciplines te ontdekken. Zo ben ik begonnen met trail running (hardlopen over onverharde en uitdagende paden, red.) en mountainbiking – hoewel ik met dat laatste voorzichtig ben, omdat ziekenhuizen niet zitten te wachten op gewonde sporters.

Ik vind het heerlijk om in een nieuwe outdoorwereld te duiken en precies te ontdekken hoe een specifieke discipline in elkaar steekt, welke trainingen ik kan doen en welke gear van pas komt. Ook ben ik aan het trainen voor een triatlon. Zwemmen, fietsen hardlopen: sporten waar ik normaal nooit de tijd voor neem. Nu kan ik de letterlijke én figuurlijke diepte induiken.”

Marianne van der Steen (36, professioneel ijsklimmer)

’De coronacrisis deed nét aan het einde van mijn klimseizoen z’n intrede. Het was nog geen week na mijn laatste wedstrijd toen de wereld op slot ging, dus ik heb nog een van de laatste reguliere vluchten vanuit Finland naar huis kunnen pakken.

Normaal gesproken heb ik nu ook een rustperiode, maar het ziet er niet naar uit dat ik binnenkort weer met trainen kan beginnen. Alle klimwanden zijn immers gesloten. Het opbouwen van kracht duurt gemiddeld drie keer langer dan het opbouwen van conditie, dus thuistrainingen zijn nu essentieel.

Samen met mijn man Dennis, ook wedstrijd-ijsklimmer, woon ik in een volledig zelfvoorzienend tiny house (een zelfgebouwd huisje van hout, red.). Aan onze veranda en ook binnen aan het plafond hangen ijsbijlen en finger boards. Dat zijn houten borden waaraan je je met slechts de grip van een aantal vingers kunt optrekken. Die gebruiken we om krachtsituaties uit het echte ijsklimmen mee na te bootsen.

Of we elkaar nooit zat worden in dat kleine huisje? Eerder reden we rond in een camperbusje, dus de twintig vierkante meter die we nu hebben is al een flinke upgrade, haha! Ik klim ook samen met mijn man, waardoor we veel vertrouwen in elkaar hebben opgebouwd. Dat helpt nu, maar uiteraard raken ook wij – net als veel andere Nederlanders – weleens teleurgesteld door deze situatie. Gelukkig heeft een van onze twee honden net een nestje gekregen, dus dat leidt me af van alles dat we nu niet kunnen doen.

Minder fijn is het wegvallen van al mijn inkomsten. Ik verdien nu letterlijk 0,0 euro, omdat het seizoenswerk dat ik in de lente en zomer doe is stilgelegd. Een groot deel van dat inkomen gebruik ik om het wedstrijdseizoen te kunnen bekostigen. IJsklimmen is een niche, waardoor sponsorcontracten uitblijven en het prijzengeld niet altijd dekkend is. Dat gaat dus nog wel een uitdaging worden. Een saai leven is het in ieder geval niet!”