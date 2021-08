Premium Het beste van De Telegraaf

Motortest: Suzuki schakelt een tandje bij met de nieuwe GSX-S

Door Randy van der Wal Kopieer naar clipboard

Ⓒ foto Henny Stern

De Suzuki GSX-S1000 speelde een vrij bescheiden bijrol in de alsmaar uitdijende naked-scene. Daar proberen ze in Japan verandering in te brengen. Is het genoeg?