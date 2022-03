Iets leuks plannen met vrienden die een ander budget hebben; zo houd je het leuk

Wees vanaf het begin open over je verwachtingen en budget

Dit klinkt misschien als een open deur, maar het is allereerst belangrijk dat je van tevoren aangeeft wat je verwachtingen zijn en of je bereid bent er veel of weinig geld aan uit te geven. Je kunt zelfs een specifiek bedrag noemen om zo veel mogelijk duidelijkheid te scheppen.

Voorkom schulden

Het is misschien heel verleidelijk om ’ja’ te zeggen tegen alle leuke uitnodigen. Uit eten? Ja! Een verjaardag? Ja, ja, ja! Maar wees realistisch. Kun je het je allemaal wel veroorloven?

Het is logisch dat je zo veel mogelijk leuke dingen wil doen met vrienden, maar als de financiën het niet toelaten, is het slimmer om een uitnodiging af te slaan. Je wil je immers niet in de schulden werken...

Kom met suggesties

Vragen je vrienden of je zin hebt om te dineren in een duur restaurant, maar kun je het eigenlijk niet betalen? Stel dan een andere zaak voor met een minder prijzige menukaart. Je hoeft er dan niet eens bij te zeggen dat je maar weinig geld op de rekening hebt staan, mocht je het moeilijk vindt om dat bespreekbaar te maken.

Help een ander uit de brand

Staat er iets leuks op de planning en weet je dat je vriend of vriendin eigenlijk krap bij kas zit? Mocht jij wat meer te besteden hebben, dan kun je altijd voorstellen om de ander uit de brand te helpen door bijvoorbeeld het uitje voor te schieten.

Maar zorg ervoor dat het (van beide kanten) geen gewoonte wordt! Als de ander altijd maar geld van je leent, of jij hebt bij iemand een schuld lopen, dan kan dat zorgen voor spanningen.

Houd opties open

Staat er een reis op de planning of een ander leuk uitje: geef elkaar dan de vrijheid. Je hoeft niet altijd álles samen te doen. Niet iedereen hoeft bijvoorbeeld mee te doen aan die (dure) wijnproeverij. Laat de ander vrij om te beslissen of hij/ zij daaraan wil meedoen. Je kunt elkaar altijd later nog ergens treffen!