Uittip: hier maak je op een speelse manier écht kennis met het bos

Een evenement in het bos óver het bos: zo is het Houthakkersfeest het best te omschrijven. Het evenement werd voor het eerst in 1986 georganiseerd, toen nog in de dorpskern van Lage Vuursche. „Daar wonen van oudsher veel arbeiders die op welke manier dan ook in het bos werken’, aldus Kees Mudde van de organisatie.

„Zij bedachten: wij moeten anderen laten zien wat er allemaal in het bos gebeurt. Destijds was er best wat onbegrip over het werk van houthakkers, alsof zij zomaar bomen kappen. Maar houthakken heeft verschillende functies. Zo wordt bijvoorbeeld gekapt om het bos gezond te houden. Het hout kunnen wij daarnaast goed gebruiken.”

Tegenwoordig vindt het evenement in het bos plaats. Mudde: „Op een speelse manier en met veel experts. Zo hebben we boomverzorgers over de vloer, maar ook timbersport-sprofessionals die bezoekers uitnodigen om zelf met een trekzaag aan de slag te gaan.”

Ook worden bushcraft-workshops (waarbij je leert te leven in, van en met de natuur) en mountainbike-clinics gehouden. „In en om Lage Vuursche liggen verschillende populaire mountainbike-paden. Wij hebben gezien dat fietsen in het bos mede vanwege de coronapandemie heel populair is geworden. Veel mensen willen het weleens proberen, maar weten niet of het wat voor hen is en hoe ze ermee kunnen beginnen. Tijdens de clinic krijgen zij veiligheidsinstructies en leren ze wat de spelregels zijn.”

Kinderen kunnen onder meer boomklimmen en abseilen. Daarnaast zijn er een speelpark en een kinderboerderij. De kleintjes kunnen ook creatief bezig zijn, zoals houtstempels maken.

Spectaculair

Hoogtepunt op het Houthakkersfeest is misschien wel het Nederlands Kampioen Carving waar de allerbeste sculptuurzagers van ons land hun kwaliteiten tonen. De vak- en publieksjury bepalen welke houten beelden de mooiste zijn. Volgens Kees Mudde is het onderdeel ’speed carven’ extra spectaculair. „In een half uur moeten de kunstenaars een beeld creëren.” Een aanrader om te aanschouwen: „Wel met de vingers in de oren!”

Mudde raadt aan om, indien mogelijk, beide dagen naar het gratis evenement te komen. „Ons programma is heel gevarieerd, ook met veel muziek. Ik kijk uit naar het openingsoptreden van Jachthoornblaasgroep Eemland. Dat brengt je meteen in de houthakkerssfeer.”

houthakkersfeest.nl