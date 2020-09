Recept van de dag: tagliatelle met artisjok

Ik ben ooit op reis geweest naar de velden van het bedrijf Sacla, waar de artisjok heel jong van het veld kwam. Klein maar sappig en zacht. Dus ben ik gek op dat merk, maar neem wat jij lekker vindt. De artisjok is meestal al in olie met een beetje kruiden ingelegd.

Nodig voor 2 personen:

•200 gr tagliatelle

•500 gr gemarineerde artisjokharten

•2 eetl basilicum, fijn gesneden

•3 tenen knoflook

•zout, peper

•rasp van ½ citroen

Bereiding:

Hak de knoflook fijn. Bak de knoflook tot die lichtbruin is in wat olie. Kook inmiddels de tagliatelle beetgaar. Beetje zout in het kookwater. Haal vier halve artisjokken uit het potje. Hou die apart.

Doe de knoflook met de rest van de artisjok en de basilicum in de blender en speel een beetje met de olie tot je een mooie saus hebt. Meng dit en de grote stukken artisjok door de warme pasta. Schep om tot alles net lekker warm is.

Erover? Hooguit een beetje citroenrasp. Beetje peper. Meer is echt niet nodig.