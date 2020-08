Hotel van de week: wakker worden met uitzicht op Paleis Noordeinde

Stel je eens voor: wakker worden met uitzicht op Paleis Noordeinde in Den Haag. Dat klinkt toch chique? Bij Hotel Indigo The Hague behoort het zomaar tot de mogelijkheden, zo ontdekte ik tijdens een nachtje proefslapen in het eerste Nederlandse hotel van de luxeketen.

Als je ergens een eerste hotel opent, dan kun je het maar beter meteen goed doen, zullen ze bij Indigo hebben gedacht. Dus viel de keuze op een monumentaal pand uit 1883 aan het Noordeinde waar vroeger De Nederlandsche Bank met een agentschap was gevestigd.

Die allure van vroeger vind je nog steeds terug dankzij de behouden marmeren zuilen, glas-in-loodramen, mozaïeken, ornamenten en houtwerk.

Tegelijkertijd zijn er tijdens de verbouwing in 2017 moderne elementen toegevoegd. Niet één van de 63 kamers is hetzelfde, elk werd uniek ingericht.

Mijn superior kamer (met dat uitzicht op Noordeinde) met hoog plafond oogt kleurrijk en stijlvol. Voor het hoofdbord van mijn comfortabele bed is het oud houtwerk uit het pand gebruikt. In elke kamer staat een speciaal ontworpen stalen kluis, u weet wel, eentje die je met een wiel opent.

Een leuke verwijzing naar de bankgeschiedenis en er is tevens ruimte voor een minibar, koffie- en theefaciliteiten, snacks en minikluisje.

In de chique badkamer met zwarte tegels, waar ik rustig een uur onder de hoge regendouche had kunnen doorbrengen, hangen grote kunstige guldens met het portret van toenmalig koningin Beatrix aan de muur.

Een ander hoogtepunt vind je in de kelder van het pand. In een van de oude kluizen zit namelijk de prachtige Gold Bar, waarbij de gigantische ronde kluisdeur goud is geschilderd. Het verhaal wil trouwens dat hier ooit een ondergrondse gang liep naar paleis Noordeinde...

Helaas is de bar vanwege corona tijdelijk gesloten. Wel kun je binnen en buiten op het terras van restaurant Stocks&Bonds terecht – weer zo’n geestige verwijzing – voor een drankje en/of hapje. Dit is ook de plek waar het fijne ontbijt (met Amerikaanse pancakes!) wordt geserveerd. Dat ontbijten gebeurt overigens in shifts; je kunt je de avond ervoor opgeven.

Daarna kun je naar hartenlust struinen door het Hofkwartier, vol knusse boetiekjes, delicatessenwinkels en koffietentjes. Ook het Mauritshuis en Escher Museum liggen op een steenworp afstand. Na al het struinen is het Indigo een heerlijke plek om in stijl bij te komen.

In ’t kort

Interieur

In het monumentale pand vind je overal historische elementen terug. Elke kamer is uniek ingericht, met een knipoog naar het bankverleden.

Locatie

In het Hofkwartier, aan het Noordeinde, schuin tegenover het paleis. Het Escher Museum en Mauritshuis liggen op loopafstand.

Service

De medewerkers zijn jong, fris en professioneel.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf

99 euro per nacht.

ihg.com