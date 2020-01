Kleine ruimte, groots genieten

Twee jaar geleden hoorden Mijke Koks en haar vriend Jacco van Overbeek bij toeval dat er op landgoed Bergvliet een vakantiehuis te koop stond. Dit prefabhuis, in 2014 neergezet, werd van de hand gedaan omdat de eigenaren naar het zonnige Bali verhuisden. Beiden vielen als een blok voor de hoeveelheid licht die door de grote raampartijen naar binnen valt. Mijke: „Waar je ook zit, je hebt altijd een prachtig uitzicht over de golfbaan.” De 84 vierkante meters die het huis telt, zijn eigenlijk alles wat een mens nodig heeft, weet zij inmiddels uit ervaring.

Voor zover ze er zelf gebruik van kan maken, want het huis blijkt een hit op Airbnb. „Met twee kinderen is het vakantiehuis te klein om echt in te wonen, maar het is perfect om even aan de drukte te ontsnappen. De natuur is overal.” Het zogeheten tiny house-principe sprak hen aan. „Veel spullen heb je niet nodig, zeker niet wanneer je vooral buiten bent.”

Veel hoefde er niet te gebeuren. De antraciet gegoten vloer was perfect. De hot tub en de sauna waren als nieuw. Mijke nam vooral het interieur onder handen. Een klus die haar als vastgoedstylist op het lijf is geschreven.

Vanuit dat gevoel is ook het vakantiehuis ingericht, waarbij vooral warmte belangrijk is. Letterlijk wordt die bereikt door de haard tegen de grijsblauwe muur. Maar ook de twee goudgele kuipstoeltjes dragen eraan bij, evenals de okergele eetbank. Een gewaagde kleur, maar dat mag best, vindt Mijke: „Er zijn al genoeg neutrale vakantiehuizen.”

De sfeer zit ’m in de details zoals perzikkleurige kussens. Plus veel groen om zo de natuur naar binnen te halen. De eetkamerbank en de stoelen komen van vrienden met een interieurzaak. De boomstamhoutentafel is eveneens afkomstig uit de buurt omdat Mijke het belangrijk vindt lokale ondernemers te steunen. Zo wordt het een combinatie van modern en aards.

Verder heeft Mijke het zo rustig mogen gelaten. „Ik wilde de nadruk op het weidse uitzicht leggen. Het is niet enorm groot, dan moet je het niet vol meubels zetten. De twee stoeltjes kunnen bijvoorbeeld naar de eetkamer worden gedraaid en passen er ook qua kleur bij. Als je een kleine ruimte hebt, moet je er slim mee omgaan.”

Bewoners

Mijke (45), Jacco (51), Joep (18) en Puck (12)

Oppervlakte

84 m2

Kamers

Woonkamer, twee slaapkamers, twee badkamers

Bouwjaar

2014

Favoriete plek

„Vanaf de bank aan de eetkamertafel heb je een prachtig uitzicht en kun je lekker turen en mijmeren. Heel vroeg kun je in de verte zelfs hertjes zien lopen.”