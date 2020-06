Niets ontgaat kleine speurder

De kleine witte camera heeft alleen een stopcontact nodig en de gebruiksvriendelijke en overzichtelijke Blink Home Monitor-app. Op je smartphone stel je alles in, zoals aanpasbare bewegingszones, lengte van de clip, videokwaliteit, gevoeligheid en nog veel meer. Via de app kun je tevens communiceren met de persoon voor de camera.

Net als de Nest-camera’s van Google streamen ze continu. Zodra er beweging is gedetecteerd wordt er een clip gemaakt die kort voor de beweging begint. Na het opnemen krijg je direct een notificatie en kun je de opgenomen clip bekijken. Veel camera’s gaan pas opnemen bij beweging en missen daardoor vaak een deel van het moment.

De eerste paar maanden sla je gratis op in de Amazon-cloud, daarna moet je er voor betalen. Per camera 3 euro of voor meerdere camera’s 10 euro. Bevalt dat je niet, dan kun je de Blink Sync Module 2 aanschaffen. Voor een kleine 40 euro sla je dan alles lokaal op.

Aangezien thuis alles al vol hangt, nam ik de proef op de som op een chaletpark op De Veluwe. Nu zie ik ook thuis de dieren ’s ochtends en ’s nachts (dankzij infrarood HD-nachtzicht) door de tuin lopen. Heel rustgevend.

Plus

Plug and play. Geen extra apparatuur nodig. Cloud- en lokale opslag. Lage prijs.

Min

Alleen voor binnen.

Waardering

✭✭✭✭✩

Prijs

€ 39,90