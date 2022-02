Zo veel komt er maandelijks binnen bij Jeffrey (33): ’We hebben het ruim genoeg’

Naam: Jeffrey Zweep (33)

Beroep: medewerker cultuureducatie & digitale marketing

Netto inkomen (gezamenlijk met echtgenote): €5000

Vaste lasten: €3600

Sparen: variabel

Toen & nu

„Heel cliché: ik wilde politieagent en voetballer worden. Het liefst tegelijk. Uiteindelijk heb ik 12,5 jaar in de detailhandel gewerkt en daarnaast vrijwilligerswerk in de cultuursector gedaan. Na verschillende opleidingen volgde ik mbo Evenementenorganisatie. Alles wat ik tijdens stages en banen daarnaast deed, schurkte tegen de educatiekant in de cultuur aan, van de Kunstbende tot artist handling bij een poppodium. Inmiddels werk ik als medewerker cultuureducatie bij een theater. Daarnaast houd ik me bezig met digitale marketing. Ik had niet verwacht dat ik hier ooit zou belanden, maar ergens is het altijd een rode draad geweest.”

Budget

„De inkomsten van mijn vrouw en mij komen op één rekening binnen. Daarvan betalen we alle vaste lasten, hypotheek, gas/water/licht, kinderopvang, de auto. Op basis van wat er overblijft, sparen we nog. Aan boodschappen besteden we aardig wat, gemiddeld ongeveer €750 per maand. We slaan ook altijd houdbare producten in die we veel gebruiken. We hebben twee jonge kinderen en een baby en vaak eters over de vloer.”

Overzicht

„Toen we gingen samenwonen, begonnen we alles bij te houden in Excelsheets, van salaris tot studieschuld en boodschappen.

Nu we kinderen hebben, wordt het steeds uitgebreider en hebben we daar niet altijd zin in. Toen we twee jaar geleden een huis kochten, hebben we het weer opgepakt, maar sinds afgelopen zomer is het opnieuw verwaterd. Gelukkig hoeft het niet, we hebben het nu ruim genoeg.”

Woonsituatie

„We woonden in Rotterdam en wilden groter gaan wonen. Dat is in Rotterdam niet te doen, ondanks dat we best wat hadden gespaard. Uiteindelijk zijn we gevallen voor een rijtjeshuis in Schiedam, met uitzicht op de polder en aan de andere kant het bos. We hebben lekker de ruimte voor ons vijven, binnen en buiten.”

Duurste aankoop

„De badkamer, denk ik. Verder nieuwe deuren en zonnepanelen.”

Financiële misser

„Recent reed ik een parkeergarage uit toen er een andere auto aankwam. In plaats van rustig aan de kant gaan, reed ik de spiegel eraf. Sneu geld. Maar echt een misser? Vroeger kocht ik veel dure kleding die ik een of twee keer droeg. Bij elkaar een hoop geld. Nu bestel ik vooral veel kleding en gaat er ook een hoop terug als ik binnen een week niet het urgente gevoel heb dat het aan moet. Ook weer zonde, alles wat teruggaat gaat volgens mij op de grote hoop. Ik probeer minder te bestellen.”

Toekomst

„Het perfecte plaatje als ik oud en grijs ben, heb ik wel voor me. Als de kinderen het huis uit zijn, zie ik ons uit de drukte wonen. Zo’n plek waar je echt met de auto naar de supermarkt moet en de kinderen echt op bezoek komen. Niet heel praktisch, maar goed.

Dan moeten we ook twee auto’s hebben: een praktische en een hobbyding. Een oude Ford Mustang of een Amerikaan waarmee je dan op zondag kunt toeren. Of een rondje rijden op Zandvoort. Dan kan ook met onze Renault Scenic, maar ik weet niet hoe verstandig dat is.”

Meedoen? Mail naar vrij@telegraaf.nl