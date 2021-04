Dit mag nooit meer weg: oerdegelijke zestig jaar oude fiets

Nog elke dag is Gerrit Kooij (67) te vinden op deze ruim zestig jaar oude fiets van het merk Locomotief. En die fietst nog als een trein! „Mijn broer Kees kreeg ’m toen hij twaalf jaar was en in Den Helder naar school ging. Dat was een heel stuk vanuit Hippolytushoef en er moest een stevige fiets komen.”

Toen Kees de school had afgerond, kreeg Gerrit de Locomotief. Een uitermate fijn rijdende tweewieler waarvan hij dan ook nooit meer afscheid heeft genomen. „Waarom zou ik? Hij doet het nog prima, al zijn er natuurlijk wel wat reparaties aan verricht. Zo is de trapas stuk gegaan, evenals de lamp en de dynamo.”

De lak begon een beetje te slijten. Mag ook wel, na ruim een halve eeuw. Gerrit heeft de fiets overgeschilderd en daarbij – monnikenwerk – de witte Locomotief-letters op papier overgetrokken en die als sjabloon weer ingeschilderd.

„Ik gebruik de fiets nu vooral voor ritjes in de buurt. Voor grotere afstanden en vakanties heb ik een exemplaar met een bak versnellingen. Een e-bike? Dat hoop ik zo lang mogelijk uit te stellen. Ik lever graag een prestatie als ik fiets.”

Gerrit is vooral dol op zijn Locomotief omdat-ie zo oerdegelijk is. „De bagagedrager is aan het frame gelast. Het enige nadeel was dat er geen kinderzitje op past, maar dat heb ik toen opgelost door een extra beugel.”

Hij is trots op het onverwoestbare oude beestje. „Op het balhoofd zit een zware metalen plaat met de tekst ’Locomotief, Amsterdam’ geklonken. Locomotief is later via Juncker opgegaan in Gazelle. Een oerdegelijke fiets als deze is nergens meer te koop.”