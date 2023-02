Wegdromen: 5 x bijzondere baaien

Kelingking Beach

De baai van Kelingking Beach (foto boven) op het Indonesische eiland Nusa Penida kenmerkt zich door de niet te missen T-rex-vormige rotsformatie. Het geeft een bijzonder effect dat bezoekers zowel van bovenaf als van beneden kunnen bewonderen. Om op het strandje te komen moet je alleen wel even wat moeite doen: daarvoor staat een afdeling van honderden steile traptreden waarvan de meeste niet eens treden genoemd kunnen worden. En dan moet je nog omhoog ook. Een lekkere workout!

Halong Bay

Halong Bay - Vietnam Ⓒ Getty Images

In Vietnam vind je het magische Halong Bay. In deze enorme baai in het noordwesten van het Aziatische land doemen aan alle kanten kalkstenen eilandjes op boven het wateroppervlak. Het geeft een schitterend effect dat je het allerbeste ervaart vanuit een kajak. Een tocht met een ‘gewone’ boot is ook een geweldige manier om Halong Bay te bezichtigen.

Geirangerfjord

Geirangerfjord - Noorwegen Ⓒ Getty Images/EyeEm

Dit stukje werelderfgoed mag niet ontbreken in een lijstje met bijzondere baaien: het Geirangerfjord in Noorwegen. Dit fjord ligt langs de westkust van het land en mondt uit in de baai van het plaatsje Geiranger. Zelfs de grootste reus van 2 meter voelt zich nietig klein aan land, omgeven door tientallen meters hoge steile rotswanden begroeid met in nevelen gehulde donkergroene bossen.

Whalers Bay

Whalers Bay - Antarctica Ⓒ Getty Images

Deze bijzondere baai bij de South Shetland-eilanden van Antarctica is van historische betekenis. Whalers Bay was in de negentiende en twintigste eeuw de thuisbasis van walvisjagers. Op het strand zijn nog overblijfselen te vinden die herinneren aan de tijd dat het op Antarctica nog toegestaan was om de grootste zeezoogdieren ter wereld te stropen. Het landschap bij Whalers Bay is zwart, omdat het onderdeel uitmaakt van het vulkanische eiland Deception Island. Door de nog actieve vulkaan is het vulkanische zand er warm!

Durdle Door

Durdle Door - Dorset Ⓒ Getty Images

Alsof hij door de mens gemaakt is, de rotsboog bij Durdle Door in Dorset, in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. De 60 meter hoge boog bestaat uit kalksteen en is al zo’n 10.000 jaar oud. De baai is een populaire toeristentrekpleister, onder meer omdat er beroemde filmscènes zijn opgenomen voor bijvoorbeeld Nanny McPhee. Wie de baai bezoekt, zou zichzelf tekort doen door er geen uitgebreide wandeling langs de prachtige Jurassic Coast te maken.