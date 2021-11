Ook zo’n zin in de feestdagen? Dit zijn de kersttrends van dit jaar

Premium Binnenland

Wisselende reacties aan grens op strengere Duitse coronaregels: ’Verkapte vorm van 2G’

En weer is het raak. Sinds zondag wordt Nederland door onze oosterburen als hoogrisicogebied aangemerkt. Ongevaccineerden die de grens over willen, wordt het knap lastig gemaakt. „Dit is een verkapte vorm van 2G”, klinkt het in de grensstreek in Oost-Nederland. Maar óók gevaccineerden moeten aan ext...