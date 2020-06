Recept van de dag: hangende mosselen

Eerst gaan we een currysaus maken. Stoof sjalot en citroengras in wat boter. Dat wil zeggen: in matig warme boter heel zachtjes smaak laten afgeven. Tien minuten. Blus met kokosmelk, room, limoensap en een beetje kippenbouillon. Voeg sambal toe en de rode currypasta. Currypasta kun je kant en klaar kopen. Kijk even goed in het vak. Er is veel nep. Ik bedoel: er zijn veel currypasta’s die voornamelijk uit kunstmatige smaakmakers en zout bestaan. Ik neem altijd die van Fairtrade (hoewel de smaak me iets te mild is geworden). Kortom, het is de moeite waard iets naar je eigen smaak te zoeken.

Laat de saus inkoken tot de helft. Beetje zout en peper, de saus even zeven.

Wijn en ui in de mosselpan. Flink wat peper, klein beetje knoflook. Kook snel. Even schudden, dan nog 3 minuten. Zijn de schelpen open dan zijn ze klaar. Langer koken betekent rubber balletjes.

Stort de mosselen zonder het eigen vocht in een tafelschaal. Giet de currysaus er overheen. Brood erbij. Blond schuimend bier. Het mooie weer komt er weer aan! Daar horen mossels bij!

Nodig voor 4 personen:

• 2 kg hangcultuur mosselen

• 1 sjalot, gesnipperd

• 1 stengel citroengras, doorgesneden

• 3 dl kokosmelk

• 1 dl room

• Sap van een limoen

• 1 dl kippenbouillon

• 1 theel sambal

• Zout en peper

• Witte wijn

• 1 ui in ringen

• 2 theel witte peper