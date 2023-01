Dé tip om in het vliegtuig als eerste je eten te krijgen

Stel: je hebt een nachtvlucht, je bent doodmoe en wil dolgraag even tukken. Maar je hebt óók honger! Dan is het op zo’n moment wel zo fijn als je lekker als eerste in het vliegtuig je eten krijgt en niet hoeft te wachten tot de stewards of stewardessen éindelijk bij jouw rij zijn aangekomen.

In de meeste gevallen begint het cabinepersoneel voorin met het uitdelen van de maaltijden, dus het kan verstandig zijn om bij het boeken van je vliegticket een stoel uit te kiezen helemaal voor in het vliegtuig. Is dat niet mogelijk? Dan is er nog een andere truc, zegt Caroline Kneitz, die jarenlang heeft gewerkt als stewardess bij Emirates.

Aan Daily Mail vertelt ze dat het slim is om van tevoren een speciale maaltijd te bestellen. „Geef bijvoorbeeld aan dat je een veganistisch of koosjer menu wil”, zegt Kneitz. „Speciale maaltijden worden namelijk als eerste uitgedeeld. Als je op een nachtvlucht zit, is het handig om je maaltijd zo eerder te krijgen, zodat je sneller kunt gaan slapen.”