Welke gemeente wordt volgend slachtoffer slokop Amsterdam?

Eigenlijk breidde het dorp bij de dam in de Amstel al sinds zijn geboorte in de dertiende eeuw uit. Vanaf het Damrak groeide het in een halve eeuw door tot het Spui. Rond 1450 werd de sprong naar het Muntplein gemaakt.

Het gat in de Anthonisdijk langs het IJ nabij het dorpje Oetewaal (ook wel Houtenwael) in 1651, geschilderd door Jan van Goyen. Op de achtergrond is Amsterdam te zien. Ⓒ FOTO Rijksmuseum

In de Gouden Eeuw, waarin Amsterdam groeide van 30.000 tot 160.000 inwoners, kwam onder andere de grachtengordel erbij. Deze stadsuitbreiding ging ten koste van het dorpje Oetewaal. Dat lag ter hoogte van de Muiderpoort en aan het begin van de Linnaeusstraat, die tot 1878 bekendstond als de Oetewalerweg. In 1846 werd de gemeente Bijlmermeer toegevoegd.

Immigranten

Deze annexaties waren klein bier bij de grote slachting onder de buurdorpen die eind negentiende eeuw begon, toen de hoofdstad werd overspoeld door arme immigranten van het platteland. De bevolking verdubbelde van 250.000 in 1850 tot 510.000 in 1900.

De gemeente Sloten was het eerste slachtoffer. In 1877 werd het deel ten westen van de Haarlemmerpoort van haar afgepakt. Hier kwam de Spaarndammerbuurt en een deel van de Staatsliedenbuurt.

Raadhuis

In 1896 werd een grote hap genomen uit het zuiden van de gemeente Nieuwer-Amstel, tegenwoordig Amstelveen. Hier verrezen Oud-West, Oud-Zuid, Nieuw-Zuid en De Pijp. Ook het in 1892 gebouwde raadhuis van Nieuwer-Amstel aan de Amsteldijk kwam in Amsterdam te liggen. Verder werd ook het ten oosten van de Amstel gelegen stuk opgeslokt voor de creatie van de Afrikanerbuurt.

Het raadhuis van Nieuwer-Amstel dat in 1892 expres op de Amsteldijk, de grens met Amsterdam, werd neergezet uit protest tegen de annexatiedrift van de hoofdstad. Het gewaagde project mocht niet baten want in 1896 werden toch grote stukken van de gemeente ingepikt en kwam het raadhuis in Amsterdam te liggen. Ⓒ FOTO Stadsarchief

In 1921 ging de rest van Sloten voor de bijl. Hier werden de wijken van Plan West, Bos en Lommer en de Westelijke Tuinsteden aangelegd. Deze annexatie ging overigens niet zonder slag of stoot: de dorpelingen waren mordicus tegen. Maar ook in de Tweede Kamer waren tegenstanders.

Verval

’Onnodig’ vond het CHU-Kamerlid Reinhard Snoeck Henkemans volledig inlijving. En ’onverstandig’ ook: „Het zedelijk verval zal toenemen als het gezonde platteland verdwijnt.” Daarom stelde hij voor alleen de nieuwe wijk rond de Admiraal de Ruijterweg, aan Amsterdam te geven.

Verraad

Maar toen gebeurde wat bekend is komen te staan als ’het verraad van Sloten’. De eigen wethouder Willem de Buisonjé, tevens liberaal Kamerlid, sprak zich uit vóór volledige annexatie. Met het leugenachtige argument dat de Slotenaren er ook voor waren. De gemeenteraad was woedend en zette hem meteen af. Ook stuurde ze een brief op poten naar de Tweede Kamer waarin stond dat hun wethouder ’op schandelijk misleidende wijze’ te werk was gegaan.

Buurtschappen

Het kwaad was echter al geschied want op 9 november 1920 stemde een Kamermeerderheid voor volledige annexatie van de gemeente Sloten waartoe ook Sloterdijk en de buurtschappen Oud Osdorp, Vrije Geer, Overtoomse Buurt en De Baarsjes behoorden.

Zeventiende eeuwse prent van tekenaar Daniel Stopendaal van Amsterdam en de omliggende polders die nu allemaal zijn bebouwd.

Nieuwer-Amstel leverde grond in waarop de Rivierenbuurt en later Buitenveldert kwamen. Ook de gemeente Watergraafsmeer en een deel van Oostzaan waar tuindorp Oostzaan verrees, en een deel van Duivendrecht moesten eraan geloven.

IJburg

Ten noorden van het IJ werden de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp en het IJmeer geïncorporeerd. In dat gebied ontstond Amsterdam-Noord en in 2000 de wijk IJburg.

In 1966 kwam daar nog Kadoelen, een deel van Landsmeer bij. In dat jaar kreeg Amsterdam ook een deel van Weesperkarspel. Het andere deel ging naar Weesp dat donderdag dus zelf aan de beurt is. Met de 20.000 Weespenaren erbij heeft de hoofdstad 900.000 inwoners. Op naar de miljoen. In Diemen kunnen ze alvast de borst nat maken.